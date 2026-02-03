< sekcia Regióny
Športové kluby môžu nominovať členov do ankety Športovec mesta Žilina
Autor TASR
Žilina 3. februára (TASR) - Do ankety Športovec mesta Žilina môžu športové kluby nominovať športovcov, kolektívy, významné podujatia či športové osobnosti minulého roka do 6. marca. Víťazov 17. ročníka ankety vyhlásia v apríli na slávnostnom galavečere. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Vyhlásené sú kategórie dospelí športovci - jednotlivci vo veku od 19 rokov, mládežníci vo veku od desať do 18 rokov, športový kolektív (spoločné mládežnícke tímy aj tímy dospelých športovcov), významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2025 a významná činnosť športovca za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste Žilina.
Športový klub môže navrhnúť maximálne troch športovcov a dva športové tímy. „Pri športovcovi je nutné uviesť identifikačné údaje, dosiahnuté výkony za rok 2025 aj zdroje overenia výsledkov, ďalej počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon, počet aktívnych členov v klube, názov a adresu národného zväzu, názov príslušnej medzinárodnej organizácie a informáciu, či ide o olympijsky šport. Pri významnom športovom podujatí je potrebné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet zúčastnených krajín, výsledky a propozície. Vyplnenú návratku musí potvrdiť štatutár klubu,“ uviedla Ondrášová.
Jednou z podmienok nominácie je klubová príslušnosť v meste Žilina alebo úspech Žilinčana v rámci reprezentácie Slovenskej republiky. „O výnimočné športové výkony jednotlivcov aj kolektívov nebola ani v minulom roku núdza. Obľúbená anketa o najúspešnejšieho športovca mesta Žilina je dlhoročnou tradíciou, ktorou im chceme poďakovať nielen za dosiahnuté výsledky, ale aj za vytrvalosť, odhodlanie a úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma i v zahraničí,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.
Nominácie prostredníctvom vyplnených formulárov je potrebné poslať poštou na adresu Mestského úradu Žilina, prípadne e-mailom na adresu matej.franek@zilina.sk. Propozície ankety a formuláre nominácie spolu sú k dispozícii na webe mesta.
