Športové kluby v meste Nitra sa predstavia na Dni športu

Nitra 9. septembra (TASR) - Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa bude 14. septembra konať Deň športu. Ako uviedla radnica, predstavia sa na ňom športovci a športové kluby z mesta.



Každý športový klub bude mať svoje stanovište, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať rôzne športové disciplíny. Pre deti je pripravený napríklad boxerský ring alebo plocha, na ktorej si môžu zahrať florbal či zajazdiť si na BMX bicykloch. "Účastník, ktorý navštívi osem stanovíšť, vyskúša si vybrané športy a dostane do kartičky pečiatky, môže získať medailu," uviedla referentka pre šport na mestskom úrade Mária Holečková.



Ako pripomenula, Deň športu organizuje mesto pre základné školy, ale aj pre širokú verejnosť. "Dopoludňajší program od 9. do 12. hodiny je určený hlavne pre žiakov základných škôl, popoludňajší od 14. do 18. hodiny zasa pre širokú verejnosť," dodala Holečková.