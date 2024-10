Športoviská v správe Košíc sprístupňujú cez mobilnú aplikáciu

Košice 14. októbra (TASR) - Na viaceré športoviská v správe mesta Košice sa po novom možno dostať prostredníctvom takzvaných inteligentných zámkov, ktoré sú ovládané pomocou mobilnej aplikácie. Magistrát si od toho sľubuje zvýšenie čistoty aj lepšiu využiteľnosť športovísk počas večerných hodín a víkendov. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



V pilotnej prevádzke si každý občan registrovaný v aplikácii Košice môže prostredníctvom smartfónu a QR kódu pri vchode otvoriť vybrané športovisko či areál. V ďalšej fáze má pribudnúť možnosť rezervácie. Zároveň chce mesto spolu s vývojármi reagovať aj na podnety z bežnej prevádzky a vylaďovať celý systém.



Pripomína, že každý, kto takto elektronicky otvorí zámok, preberá zodpovednosť za to, aby ihrisko odovzdal v rovnakom stave, ako ho prebral. "Vďaka tomuto modernému riešeniu vieme lepšie riadiť časy, objednávky a celkovú prevádzku športovísk," uviedol primátor Jaroslav Polaček.



V súčasnosti sa verejnosť prostredníctvom inteligentných zámkov dostane do športových areálov Základnej školy (ZŠ) Starozagorská, ZŠ Laca Novomeského, ZŠ Park mládeže a na multifunkčné ihrisko v mestskej časti Pereš. Ďalšie takto prístupné športoviská by mali postupne pribúdať najmä v areáloch ZŠ a materských škôl, ale aj v ďalších lokalitách.