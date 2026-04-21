Športovou osobnosťou B. Bystrice za rok 2025 je atlétka Zapletalová
Počas galavečera sa mesto pod Urpínom poďakovalo aj Paulíne Bátovskej Fialkovej pri príležitosti ukončenia aktívnej športovej kariéry.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - Športovou osobnosťou mesta Banská Bystrica za minulý rok sa stala členka Vojenského športového centra (VŠC) Dukla, atlétka Emma Zapletalová. Sieň slávy športovcov sa po roku dočkala oficiálneho vstupu legendárneho trénera v histórii slovenskej atletiky Juraja Benčíka, ktorého do nej síce uviedli už vlani, ale ocenenie si prevzal až teraz. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
V Robotníckom dome sa v utorkový podvečer stretli najúspešnejší banskobystrickí športovci na odovzdávaní ocenení Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2025. Vďaka výnimočným úspechom patrí toto ocenenie 15 jednotlivcom a štyrom športovým kolektívom. Ako zdôraznil primátor Ján Nosko, Banská Bystrica je hrdým mestom športu a olympijských víťazov, čo dokazujú aj vlaňajšie športové výsledky.
Počas galavečera sa mesto pod Urpínom poďakovalo Paulíne Bátovskej Fialkovej pri príležitosti ukončenia aktívnej športovej kariéry a slová vďaky adresovalo i organizátorom 32 ročníkov výškarského mítingu na Slovensku Banskobystrická latka Ľubomírovi Roškovi a Karolovi Maternému. Ocenenie si prevzal nový riaditeľ podujatia Martin Škarba a získal ho aj tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
„Medzi športovými kolektívmi nechýbajú Barani juniori, ktorí sa vlani stali majstrami hokejovej extraligy a v tomto roku titul obhájili. Úspešní boli aj volejbalisti či malí futbalisti zo Základnej školy (ZŠ) Spojová, ktorí sa po prvý raz stali víťazmi legendárneho McDonald's Cupu. Veľmi rád som odovzdal ocenenie organizátorkám a zakladateľkám tradičnej Olympiády materských škôl v našom meste, ktorá bude v tomto roku písať už svoj 28. ročník,“ konštatoval Nosko.
Minulý rok priniesol množstvo výborných športových výsledkov, úspechov jednotlivcov i tímov a podľa vedúcej oddelenia športu na magistráte Jany Bajnokovej pri výbere ocenených mali z čoho vyberať.
„Je obdivuhodné, koľko energie, trpezlivosti a odhodlania dokážu športovci všetkých vekových kategórií, spolu so svojimi rodinami a trénermi, vložiť do napĺňania svojich cieľov. Ich cesta nie je jednoduchá, no práve vytrvalosť a charakter sú tým, čo ich posúva vpred a zároveň zviditeľňuje naše mesto aj za hranicami Slovenska,“ pripomenul Nosko.
V kategórii seniorov prestížne ocenenia získali športový strelec Juraj Tužinský a atlétka Emma Zapletalová, obaja VŠC Dukla Banská Bystrica. V neolympijských športoch zasa Ladislav Longauer (cyklokros) a Peter Fraňo (trailový beh).
V rámci kolektívov jednoznačne bodovali volejbalisti ŠVK Tatran Banská Bystrica, juniorskí hokejoví majstri Barani a Futbalový tím ZŠ Spojová (U10-futbal).
Spomedzi juniorov ocenenie získali biatlonisti Michaela Straková a Jakub Borguľa, tenista Leon Sloboda, šachista Filip Haring a hokejbalista Marek Jedliček.
