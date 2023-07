Športovú halu na Prokofievovej ulici v Bratislave čaká obnova

Bratislava 12. júla (TASR) - Športovú halu na Prokofievovej ulici v bratislavskej Petržalke čaká komplexná rekonštrukcia. Mestská časť (MČ) na ňu prostredníctvom miestnej športovej organizácie Športové zariadenia Petržalky (ŠZP) získala grant vo výške takmer 340.000 eur. ŠPZ sa na jej obnove bude podieľať sumou takmer pol milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Halu má mestská časť v správe od roku 1993.



"V roku 2023 bude zrealizovaná prvá etapa, a to oprava strechy, výmena okien aj palubovky a doplnenie vzduchotechniky. Druhá etapa prác bude pokračovať v lete 2024," doplnil konateľ ŠZP Matúš Súlovec s tým, že dotácia má byť vyčerpaná do konca roka 2025.



V súčasnosti prebiehajú prípravné práce, ktoré zahŕňajú vypratávanie priestorov. Hala by mala byť opätovne uvedená do prevádzky po ukončení prevej etapy, teda začiatkom septembra. Do budúcnosti sa počíta tiež so stavebnou obnovou vnútorných priestorov, najmä šatní. Primárnym zámerom obnovy je zefektívnenie jej využívania pre športové kluby aj verejnosť.



Mestská časť má aktuálne na svojom území v správe štyri kryté športové haly, okrem Prokofievovej aj na Znievskej, Gercenovej a Wolkrovej ulici. Objekt haly na Prokofievovej ulici je multifunkčný, veľkú a malú telocvičňu ponúkali ŠZP za poplatok športovým klubom aj voľnočasovým športovcom na hranie futsalu, florbalu či tancovanie. Po vypuknutí vojny na Ukrajine slúžila ako dočasné ubytovacie zariadenie pre ukrajinských odídencov. Zvyšné tri haly dlhodobo prenajíma.



Čoskoro by sa mal zoznam športových hál rozrásť o piatu, a to multifunkčnú športovú halu na Pankúchovej ulici. Mestskej časť na ňu vysúťažila zhotoviteľa základovej dosky. Prvé výkopové práce by sa mali začať v najbližších týždňoch.