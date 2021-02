Športovú halu Olympia nahradí nová multifunkčná športová hala

Nitra 24. februára (TASR) – V Nitre medzi futbalovým štadiónom a riekou Nitra vznikne nová športová hala. Zástupcovia mesta a zástupcovia športovcov v stredu podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vzniklo ešte na jeseň minulého roka a odobrili ho aj poslanci zastupiteľstva. „Nitra potrebuje odľahčiť kapacity už existujúcich športových zariadení. Zároveň bude prínosom aj pre deti navštevujúce základné školy. Vznik tohto projektu radím medzi priority,“ povedal primátor Marek Hattas.



Hala Olympia na Chrenovej, v ktorej má dnes zázemie viacero športov, prestane slúžiť svojmu účelu v marci 2023. O strechu nad hlavou tak prídu volejbalisti, boxeri či gymnasti. Práve ich zástupcovia prišli s iniciatívou výstavby nového športového zariadenia. Iniciátormi projektu sú Box Club Stavbár Nitra, klub modernej gymnastiky Modergym, Slovenská volejbalová federácia a Slovenská boxerská federácia. Vklad mesta pre vznik haly sú pozemky, ktoré samospráva športovcom ponúkne formou dlhodobého nájmu. „Momentálne pripravujeme návrh nájomnej zmluvy, ktorá pôjde následne do mestského zastupiteľstva,“ uviedol poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre Oliver Pravda.



Podľa Tibora Hlavačku, povereného prípravou a realizáciou výstavby haly, je v súčasnosti pripravená nielen architektonická štúdia, ale aj investičný zámer a prísľub financovania. „V prípade, že zastupiteľstvo odsúhlasí nájomnú zmluvu, pustíme sa do procesu stavebného povolenia a následne budeme žiadať o dotáciu z Fondu na podporu športu,“ povedal Hlavačka. S výstavbou haly by sa podľa jeho slov mohlo začať v budúcom roku, pričom klubom a verejnosti začne slúžiť už na jeseň budúceho roka. Najneskorší termín jej otvorenia je marec 2023, keď skončí športová hala Olympia.