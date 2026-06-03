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Športový areál Marakana sa vracia do správy mesta Trenčianske Teplice
Primátorka upozornila, že areál sa po rokoch nevyhovujúceho užívania nachádza vo výrazne schátranom a zanedbanom technickom stave.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 3. júna (TASR) - Športový areál Marakana sa po dlhoročných súdnych sporoch opäť vracia do vlastníctva mesta Trenčianske Teplice a jeho reálnej dispozície. Nájomca odovzdal kľúče od areálu poverenej súdnej exekútorke v utorok (2. 6.). Na stredajšom tlačovom brífingu o tom informovala primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.
Doplnila, že keď koncom roka 2018 nastupovala do primátorskej funkcie, považovala vrátenie areálu do správy mesta za jednu z priorít. „Trvalo to oveľa dlhšie, ako som aj ja predpokladala. Ubehli dve volebné obdobia, kým sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Som šťastná, že sa to podarilo, pretože tu bola reálna hrozba, že už o dva roky by tento areál vôbec nemusel patriť mestu, keďže podľa podpísanej zmluvy by pripadol do majetku terajšieho nájomcu,“ uviedla primátorka.
Právny zástupca mesta Ivan Eckmann spresnil, že súdny spor sa viedol o platnosť nájomnej zmluvy. „Zmluva, ktorá bola uzavretá zo strany predchádzajúceho štatutárneho zástupcu, je v mnohých bodoch odlišná, ako boli stanovené podmienky, za akých mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom tohto areálu. To bola pointa súdneho sporu,“ podotkol Eckmann.
Mesto podalo žalobu na vypratanie nehnuteľnosti ešte koncom roka 2019. Okresný súd Trenčín následne 19. septembra 2022 rozhodol v prospech mesta a žalobe vyhovel. Tento rozsudok bol potvrdený aj rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. augusta 2024.
Primátorka upozornila, že areál sa po rokoch nevyhovujúceho užívania nachádza vo výrazne schátranom a zanedbanom technickom stave. Pred samosprávou tak stojí úloha zhodnotiť rozsah poškodenia, zabezpečiť nevyhnutné opatrenia a pripraviť ďalší postup smerujúci k obnove a opätovnému využívaniu športového areálu pre verejnosť.
„Je poľutovaniahodné, že športový areál, ktorý mal slúžiť obyvateľom a športovej komunite, sa po rokoch sporov vracia mestu v stave, ktorý si bude vyžadovať značné investície. Napriek tomu považujeme ukončenie tohto procesu za dôležitý a kľúčový krok k tomu, aby sa Marakana mohla v budúcnosti opäť stať plnohodnotným športovým a spoločenským priestorom pre obyvateľov mesta,“ dodala Frajková Ďurmeková.
Doplnila, že keď koncom roka 2018 nastupovala do primátorskej funkcie, považovala vrátenie areálu do správy mesta za jednu z priorít. „Trvalo to oveľa dlhšie, ako som aj ja predpokladala. Ubehli dve volebné obdobia, kým sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Som šťastná, že sa to podarilo, pretože tu bola reálna hrozba, že už o dva roky by tento areál vôbec nemusel patriť mestu, keďže podľa podpísanej zmluvy by pripadol do majetku terajšieho nájomcu,“ uviedla primátorka.
Právny zástupca mesta Ivan Eckmann spresnil, že súdny spor sa viedol o platnosť nájomnej zmluvy. „Zmluva, ktorá bola uzavretá zo strany predchádzajúceho štatutárneho zástupcu, je v mnohých bodoch odlišná, ako boli stanovené podmienky, za akých mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom tohto areálu. To bola pointa súdneho sporu,“ podotkol Eckmann.
Mesto podalo žalobu na vypratanie nehnuteľnosti ešte koncom roka 2019. Okresný súd Trenčín následne 19. septembra 2022 rozhodol v prospech mesta a žalobe vyhovel. Tento rozsudok bol potvrdený aj rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. augusta 2024.
Primátorka upozornila, že areál sa po rokoch nevyhovujúceho užívania nachádza vo výrazne schátranom a zanedbanom technickom stave. Pred samosprávou tak stojí úloha zhodnotiť rozsah poškodenia, zabezpečiť nevyhnutné opatrenia a pripraviť ďalší postup smerujúci k obnove a opätovnému využívaniu športového areálu pre verejnosť.
„Je poľutovaniahodné, že športový areál, ktorý mal slúžiť obyvateľom a športovej komunite, sa po rokoch sporov vracia mestu v stave, ktorý si bude vyžadovať značné investície. Napriek tomu považujeme ukončenie tohto procesu za dôležitý a kľúčový krok k tomu, aby sa Marakana mohla v budúcnosti opäť stať plnohodnotným športovým a spoločenským priestorom pre obyvateľov mesta,“ dodala Frajková Ďurmeková.