Športový areál na Varšavskej v Žiline bude modernejší

Žilina 17. decembra (TASR) – Športový areál pri Gymnáziu na Varšavskej ceste v Žiline prejde v najbližších mesiacoch revitalizáciou. Stavbu si vo štvrtok prevzal zhotoviteľ. Zriaďovateľ školy, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), za práce zaplatí vyše 360.000 eur, predpokladaný termín dokončenia je august 2021.



"Projekt revitalizácie športového areálu zahŕňa viaceré objekty. Jedným z najvyužívanejších je atletická dráha. Súčasný ovál s dĺžkou 235 metrov sa po revitalizácii predĺži na 280 metrov so štyrmi bežeckými dráhami, šprintérskou 100-metrovou rovinkou so šiestimi dráhami a umelým športovým povrchom," vymenovala riaditeľka gymnázia Jana Zrníková.



Na bežeckú rovinku bude podľa Zrníkovej nadväzovať areál na skok do diaľky s bezpečnostnými prvkami. V rámci revitalizácie futbalového ihriska sa bude rozširovať existujúca trávnatá plocha, súčasťou projektu je aj osvetlenie či exteriérová tribúna pre 150 divákov.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová skonštatovala, že v Žiline doposiaľ chýbalo takto vybavené moderné športovisko. "Som rada, že po náročných a dlhých prípravách sme dokázali vyriešiť všetky výzvy a aj napriek výrazným obmedzeniam a výpadkom, ktoré nám priniesli dosahy koronakrízy, sa nám podarilo v rozpočte vyčleniť financie potrebné na rozbeh nového športového areálu," dodala.