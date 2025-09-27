< sekcia Regióny
Športový areál pri základnej škole v Štrbe modernizujú
Autor TASR
Štrba 27. septembra (TASR) - Pri základnej škole v obci Štrba, okres Poprad, nedávno začali s modernizáciou športového areálu. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak informoval, že miestna samospráva bola úspešná so žiadosťou o dotáciu v rámci výzvy Fondu na podporu športu vo výške takmer 472.000 eur.
„Celkové výdavky projektu predstavujú viac ako 725.000 eur, pričom obec ho dofinancuje zo svojho rozpočtu na úrovni takmer 254.000 eur. V rámci tohto projektu sa plánuje výstavba nového atletického oválu s tartanovým povrchom v dĺžke približne 330 metrov a nového multifunkčného ihriska s umelým povrchom. Ráta sa tiež s obnovou futbalového ihriska s trávnatým povrchom vo vnútri atletického oválu a vybudovaním nového oplotenia areálu,“ priblížil Bieľak s tým, že projekt má byť hotový najneskôr do augusta budúceho roka.
Vzhľadom na finančné možnosti obce nebolo možné realizovať projekt v celom pôvodnom rozsahu. Nateraz tam tak nepribudne objekt inline dráhy a neráta sa ani s modernizáciou prístupovej cesty a objektu šatní. Tieto časti projektu však bude možné podľa Bieľaka v budúcnosti dobudovať v prípade získania ďalších finančných zdrojov.
