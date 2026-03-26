Športový areál pri základnej škole v Partizánskom prešiel obnovou
Autor TASR
Partizánske 26. marca (TASR) - Športový areál pri Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) Veľká okružná v Partizánskom prešiel komplexnou rekonštrukciou. V areáli samospráva obnovila pôvodné športoviská a doplnila ho o nové ihriská a športoviská. Investíciu financovala z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov, do užívania ju odovzdala v stredu (25. 3.).
Primátor Jozef Božik spomenul, že s rekonštrukciou areálu začala samospráva ešte v septembri minulého roka a práce hradila predovšetkým z fondov Európskej únie. „Za 450.000 eur budú žiaci, pedagógovia, rodičia, ale i ďalší obyvatelia, ktorí chcú športovať, môcť využívať nové basketbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, nové workoutové ihrisko, fit park. Sú tu i dve doskočiská na skok do diaľky, zároveň je tu aj samostatný areál na vrh guľou, oválny tartan s dĺžkou 200 metrov i samostatná 75 metrov dlhá tartanová rovinka na šprint,“ priblížil primátor.
Okrem rekonštrukcie vonkajšieho športového areálu samospráva podľa neho získala zdroje i na realizáciu bezbariérového vstupu do školy, rekonštrukciu cvičnej kuchynky a nákup kompenzačných pomôcok pre integráciu detí v rámci školského klubu detí. „Celý projekt tak vyšiel na viac ako 600.000 eur, osem percent z nákladov financovalo mesto,“ vyčíslil.
Investíciu radnica financovala z výzvy Podpora rozvoja regionálneho školstva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko. Financie získala v rámci tzv. integrovaných územných investícií.
Božik pripomenul, že ľahkoatletický areál na ZŠ s MŠ Veľká okružná je druhým v rámci mesta, prvý vybudovala samospráva v roku 2018 z vlastných zdrojov na ZŠ Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici.
