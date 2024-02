Športový klub Detva v pohybe združuje 70 detí a 75 dospelých

Detva 3. februára (TASR) - Behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu sa venuje Športový klub (ŠK) Detva v pohybe, ktorý pod Poľanou združuje 70 detí a 75 dospelých. TASR to povedala jeho predsedníčka a zároveň trénerka Miriam Moravíková.



Dodala, že atléti sú rozdelení do skupín podľa veku. "Všetky generácie si tak môžu osvojiť skĺbenie športu s povinnosťami," spomenula s tým, že dospelým však dávajú možnosť pretekať na oficiálnych pretekoch. Okrem bežeckých podujatí, ktoré organizuje Slovenský atletický zväz (SAZ), sú to aj trailové behy, polmaratóny i maratóny. V rámci detskej a mládežníckej atletiky sa klub zúčastňuje na súťažiach Slovenského atletického zväzu. "V tomto veku ešte nie je špecializácia na jednotlivé disciplíny, to znamená, že malí atléti sa venujú všetkým disciplínam a rozvíjajú sa tak všestranne," vysvetlila. V súčasnosti sa pripravujú na súťažný viacboj mladších žiakov.



Klub má štyroch certifikovaných trénerov, jeden z nich je zároveň aj fyzioterapeutom. V lete mávajú tréningy von, v zime v telocvični základnej školy. "Atletickú prípravu dopĺňame športmi ako sú plávanie a bežky. V letnom aj v zimnom období sa osvedčili športové sústredenia v prírode," poznamenala. Na tréningoch je cieľom rozvoj všestrannosti u každého dieťaťa. "Zameriavame sa na zložky prípravy, ako sú sila, rýchlosť, vytrvalosť, kondícia, koordinácia, ale aj psychická odolnosť či duševná rovnováha," informovala. Cieľom však zároveň je, aby mali deti i dospelí z pohybu radosť a mali chuť sa zlepšovať.



Medzi najväčšie úspechy klubu patrí druhé miesto na Majstrovstvách Slovenska v krosovom behu na desať kilometrov. Získala ho trénerka Iveta Furáková. Doplnila, že úspešný bol aj vlaňajší štafetový beh z Košíc do Bratislavy. Trasu dlhú 524 kilometrov s prevýšením viac ako 7800 metrov bežalo 12 žien. Vo svojej kategórii získali prvé miesto.



ŠK Detva v pohybe vznikol v auguste v roku 2019 a vlani sa rozrástol o oddiel Cyklisti Detva, ktorých je v súčasnosti 20. "Máme radi naše mesto a Podpoľanie, a tak sme založili občianske združenie, aby sme ho mohli reprezentovať," konštatovala. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa. Môžu to byť amatéri i profesionáli. Členstvo dáva ľuďom možnosti spoznať aktívnych ľudí vo svojom regióne.