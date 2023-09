Športujúce deti a mládež má v Prievidzi zvýhodniť karta športovca

Prievidza 18. septembra (TASR) - Deti a mládež zo športových klubov na území mesta Prievidza by mohli mať vstup na zápasy zadarmo. S návrhom zriadenia karty športovca, ktorá to umožní, prišla dvojica mestských poslancov. Podmienky má upravovať aktualizovaná koncepcia rozvoja športu v meste na roky 2021 až 2031. Dokumentom sa budú zaoberať mestskí poslanci na svojom najbližšom rokovaní.



S návrhom prišli na rokovaní poslaneckého zboru koncom augusta Natália Svítková a Július Gális v rámci zrušenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktorého nové znenie samospráva pripravuje. "Pripravuje sa zmena spôsobu poskytovania dotácií a takýto voľný vstup je určitá forma dotácie," uviedol Gális.



Karta športovca má podľa poslaneckého návrhu zvýhodniť mládežnícky šport. "Na základe nej môžu deti a mládež navštíviť súťažné podujatia, ktoré sa konajú na území mesta Prievidza, zadarmo. Ide zároveň o súčasť výchovy mladých ľudí jednak k športu, zdravému životnému štýlu, ale aj k spolupatričnosti mestu," priblížil Gális.



Mesto má podľa poslancov množstvo výborných trénerov a školských klubov a je škoda nevyužiť to.



Prvotný poslanecký návrh počíta s vydaním karty športovca pre deti a mládež vo veku od šiestich do 18 rokov. Obsahuje proces od vydania po reálne fungovanie karty, zároveň i potenciálne problémy, keďže sa v rámci nej zasahuje i do zmluvných vzťahov.



Mestskí poslanci sa návrhom budú zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri mestskom zastupiteľstve a následne ako samostatným bodom na mestskom zastupiteľstve. Dokument by mal byť súčasťou koncepcie rozvoja športu.