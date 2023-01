Spôsob starostlivosti o čistotu v Starom Meste by sa mohol zmeniť

Bratislava 11. januára (TASR) – Spôsob starostlivosti o čistotu v bratislavskom Starom Meste by sa mohol zmeniť. Hlavné mesto a mestská časť rokujú o možnom prerozdelení kompetencií medzi mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy a spoločnosť Technické služby Starého Mesta (TSSM). Pre TASR to potvrdila Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou staromestského miestneho úradu.



"Ulice a verejný priestor sa už nebudú deliť na magistrátne a mestské časti. Kompetencie budú prehľadne nastavené, občania budú presne vedieť, kto je za čo zodpovedný. To nám zároveň umožní aj rýchlejšie reagovať na ich podnety," skonštatovala Karmanová.



Snahou je zefektívniť čistenie i šetriť financie mestskej časti. Predbežne sa smeruje k tomu, že Komunálny podnik bude zabezpečovať čistotu mestskej časti a TSSM starostlivosť o zeleň. Rozdelenie dvoch rôznych kompetencií medzi dva podniky má tiež umožniť rozdelenie investícií do ich technického zabezpečenia, mestská časť zároveň plánuje zvýšiť personálnu odbornosť pracovníkov TSSM.



Konkrétne prerozdelenie kompetencií je však stále predmetom rokovaní zainteresovaných strán. "Chceme dospieť k efektívnemu riešeniu. Čistota mestskej časti je našou prioritou a účinné nastavenie procesov a kompetencií jedným z najdôležitejších projektov," poznamenala Karmanová.



Projekt transformácie TSSM a zabezpečenie čistenia ulíc a chodníkov zo strany Komunálneho podniku vedie vicestarosta Starého Mesta Peter Skalník. Mestská časť verí, že k organizačnej zmene dôjde v priebehu tohto kalendárneho roka.