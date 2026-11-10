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Spôsobil nehodu a odmietol fúkať
K dopravnej nehode boli vyslaní policajti zo skupiny dopravných nehôd Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci.
Autor TASR
Klokočov 10. novembra (TASR) - Po dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (6. 11.) na ceste III/2026 v katastri obce Klokočov v okrese Čadca, sa vodič odmietol podrobiť dychovej skúške. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti, vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
K dopravnej nehode boli vyslaní policajti zo skupiny dopravných nehôd Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci. „Vodič mal viesť vozidlo značky Mitshubishi od obce Olešná na centrum obce Klokočov, pričom mal naraziť do zadnej časti pred ním idúceho vozidla značky Opel. Po náraze vozidlo Mitshubishi zišlo mimo vozovky a narazilo do plotu,“ opísali policajti s tým, že pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb.
Polícia spresnila, že vodička vozidla Opel vykonala dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom a vodič vozidla Mitshubishi sa odmietol podrobiť dychovej skúške.
K dopravnej nehode boli vyslaní policajti zo skupiny dopravných nehôd Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci. „Vodič mal viesť vozidlo značky Mitshubishi od obce Olešná na centrum obce Klokočov, pričom mal naraziť do zadnej časti pred ním idúceho vozidla značky Opel. Po náraze vozidlo Mitshubishi zišlo mimo vozovky a narazilo do plotu,“ opísali policajti s tým, že pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb.
Polícia spresnila, že vodička vozidla Opel vykonala dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom a vodič vozidla Mitshubishi sa odmietol podrobiť dychovej skúške.