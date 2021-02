Spotreba kyslíka nemocnice v Zlatých Moravciach sa strojnásobila

Zlaté Moravce 25. februára (TASR) – Spotreba kyslíka v Nemocnici Agel Zlaté Moravce sa oproti letným mesiacom minulého roka aktuálne strojnásobila. Jeho každodenná spotreba stúpla najmä pre pacientov s novým koronavírusom.



"Aktuálna pandemická situácia si vyžaduje úplne inú logistiku a objednávanie zásob kyslíka pre nemocnice. Robíme všetko preto, aby zásoby kyslíka pre pacientov boli dostatočné a jeho dodávka bezproblémová," uviedla poverená riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Nemocnica má k dispozícii veľkokapacitný zásobník na kyslík, ktorý má zásobu na 3000 kilogramov, to znamená kapacitu 2,3 milióna litrov. Je napojený na diaľkové sledovanie spotreby a automatické regulovanie dodávok kyslíka. "To nám umožňuje stálu kontrolu stavu zásob i bezproblémovosti jeho prevádzky," skonštatovala Horniaková. Situácia v potrebe aj v spotrebe kyslíka sa podľa jej slov oproti letu výrazne zmenila, a to najmä v súvislosti s reprofilizáciou lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19, kde je pri každom lôžku potrebné mať možnosť pacienta pripojiť na prívod kyslíka.



"V lete 2020 sme mali priemernú dennú spotrebu 70.000 litrov kyslíka a potrebu dodávky raz mesačne. V januári už bola priemerná denná spotreba 225.000 litrov a kyslík nám privážajú raz týždenne," potvrdila Horniaková.



Nemocnica má okrem kvapalného kyslíka vo veľkokapacitnom zásobníku aj zásobu kyslíka v 50-litrových fľašiach, celkovo 102.000 litrov. "Kyslík je v súčasnosti veľmi dôležitý v starostlivosti hlavne o pacientov s novým koronavírusom. Využívame ho na dennej báze," uviedla poverená riaditeľka. Aktuálne zlatomoravská nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť 22 pacientom s novým koronavírusom, ochorenie COVID-19 má aj šesť zamestnancov a jeden je v karanténe.