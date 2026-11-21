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Spoznať život miestnych i rodáka S. Chalupku ponúkajú nové expozície
Na obnovu múzea a pamätnej izby bola Hornej Lehote schválená dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 4000 eur.
Autor TASR
Horná Lehota 21. novembra (TASR) - História, tradície a život významných osobností horehronského regiónu dostali v Hornej Lehote nový priestor. Obec v týchto dňoch sprístupnila dve nové stále expozície Zachovanie tradičného života ľudí pod Hrádkom a Pamätná izba Sama Chalupku. Návštevníkom priblížia každodenný život predchádzajúcich generácií, zvyky, tradície, ale i život a odkaz významného rodáka obce, Sama Chalupku. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Expozícia Zachovanie tradičného života ľudí pod Hrádkom je venovaná životu obyvateľov Hornej Lehoty, ich kultúrnemu a historickému dedičstvu. Ľuďom ponúka pohľad na tradičný vidiecky spôsob života, spomienky miestnych, zvyky a každodenné činnosti predkov. Súčasťou expozície je interaktívno-edukačný priestor, ktorý prepája tradičné výstavné prvky s modernými technológiami.
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci výzvy Živý vidiek. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 26.250 eur, pričom poskytnutá dotácia dosiahla takmer 25.000 eur. Zvyšnú sumu zabezpečila obec z vlastných zdrojov.
Druhou stálou expozíciou je Pamätná izba Sama Chalupku, rodáka z Hornej Lehoty, ktorá vytvára priestor na spoznávanie jeho života a odkazu. Je určená predovšetkým na edukačné účely pre školské kolektívy i širokú verejnosť. V rámci jej materiálno-technického dovybavenia sa obstaralo osvetlenie a dataprojektor, prostredníctvom ktorého je možné návštevníkom priblížiť život Chalupku formou krátkeho videa. Priestor dopĺňa sedenie a dobový nábytok, ktoré podčiarkujú charakter pamätnej izby.
Na obnovu múzea a pamätnej izby bola Hornej Lehote schválená dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 4000 eur. „Našou snahou bolo vytvoriť priestory, ktoré nebudú iba uchovávať spomienky na minulosť, ale budú ju vedieť priblížiť dnešnej generácii. Veríme, že nové expozície sa stanú miestom stretávania, poznávania a vzdelávania, kam si nájdu cestu nielen obyvatelia našej obce, ale i školské kolektívy a návštevníci regiónu,“ konštatovala obec.
Výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková vyzdvihla význam projektu najmä z pohľadu cestovného ruchu. „Kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou identity Horehronia a zároveň dôležitým dôvodom, prečo návštevníci spoznávajú náš región. Práve takéto autentické miesta, ktoré rozprávajú príbehy miestnych ľudí a významných osobností, obohacujú turistickú ponuku o hodnotný poznávací rozmer,“ zdôraznila Ridzoňová Hlásniková.
Expozícia Zachovanie tradičného života ľudí pod Hrádkom je venovaná životu obyvateľov Hornej Lehoty, ich kultúrnemu a historickému dedičstvu. Ľuďom ponúka pohľad na tradičný vidiecky spôsob života, spomienky miestnych, zvyky a každodenné činnosti predkov. Súčasťou expozície je interaktívno-edukačný priestor, ktorý prepája tradičné výstavné prvky s modernými technológiami.
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci výzvy Živý vidiek. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 26.250 eur, pričom poskytnutá dotácia dosiahla takmer 25.000 eur. Zvyšnú sumu zabezpečila obec z vlastných zdrojov.
Druhou stálou expozíciou je Pamätná izba Sama Chalupku, rodáka z Hornej Lehoty, ktorá vytvára priestor na spoznávanie jeho života a odkazu. Je určená predovšetkým na edukačné účely pre školské kolektívy i širokú verejnosť. V rámci jej materiálno-technického dovybavenia sa obstaralo osvetlenie a dataprojektor, prostredníctvom ktorého je možné návštevníkom priblížiť život Chalupku formou krátkeho videa. Priestor dopĺňa sedenie a dobový nábytok, ktoré podčiarkujú charakter pamätnej izby.
Na obnovu múzea a pamätnej izby bola Hornej Lehote schválená dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 4000 eur. „Našou snahou bolo vytvoriť priestory, ktoré nebudú iba uchovávať spomienky na minulosť, ale budú ju vedieť priblížiť dnešnej generácii. Veríme, že nové expozície sa stanú miestom stretávania, poznávania a vzdelávania, kam si nájdu cestu nielen obyvatelia našej obce, ale i školské kolektívy a návštevníci regiónu,“ konštatovala obec.
Výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková vyzdvihla význam projektu najmä z pohľadu cestovného ruchu. „Kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou identity Horehronia a zároveň dôležitým dôvodom, prečo návštevníci spoznávajú náš región. Práve takéto autentické miesta, ktoré rozprávajú príbehy miestnych ľudí a významných osobností, obohacujú turistickú ponuku o hodnotný poznávací rozmer,“ zdôraznila Ridzoňová Hlásniková.