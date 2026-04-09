Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Spoznávanie hradiska na Zobore odštartuje sezónu prehliadok Nitry

Na archívnej snímke Pyramída v Nite. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Spoznávanie zoborských lesov a histórie ich osídlenia odštartuje tohtoročnú sezónu turistických prehliadok Nitry a jej okolia. Podujatie nazvané Jarné tajomstvá pravekej hory s Matejom Šiškom sa bude konať 18. apríla so začiatkom o 14.00 h.

Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, trasa povedie od altánku pri rázcestí za Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada cez praveké hradisko na Pyramídu a späť. „Vydáme sa po stopách dávnej minulosti. Sprievodca Matej Šiška účastníkov prehliadky vtiahne do príbehov starých čias nielen pútavým rozprávaním, ale aj autentickým dobovým oblečením. Turistov čaká cesta históriou legendárneho Zobora a jeho hradiska, ktoré kedysi strážilo toto územie,“ uviedlo TIC.

Sezóna komentovaných prehliadok Nitry ponúkne v priebehu jari a leta viaceré podujatia. Cyklus s názvom S batohom po nitrianskych kopcoch ponúka putovanie prírodou v okolí mesta. TIC okrem toho pripravilo aj aktivity zo série Poď do mesta na bicykli a Pešie potulky mestom. „V priebehu júla a augusta sa budú konať aj prehliadky sakrálnych pamiatok v rámci podujatia Otvorené brány kostolov a tiež zaujímavý program Leto na Zoborskom kláštore. Letnú sezónu ukončia 27. septembra oslavy Svetového dňa cestovného ruchu a Dni európskeho kultúrneho dedičstva,“ doplnilo TIC Nitra.
