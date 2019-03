Spoznávať Spiš sa dá aj prostredníctvom Cesty minerálnych prameňov

Z prameňa Sulínka si napríklad nechala dovážať vodu aj slávna cisárovná Sissi, ročne putovalo do celého sveta z tohto zdroja 800.000 fliaš.

Stará Ľubovňa 8. marca (TASR) – Spoznávať región severného Spiša sa dá aj prostredníctvom Cesty minerálnych prameňov, ktorú tam vytvorili pred takmer piatimi rokmi miestni nadšenci v rámci programu slovensko-švajčiarskej spolupráce. „Tento región je bohatý na rôzne minerálne pramene, odhadom je ich v okruhu 100 kilometrov viac ako 100 a každý z nich pri dlhodobom užívaní pôsobí blahodarne na niečo iné. To je podľa nás európsky unikát,“ konštatoval Martin Šalata z Klubu slovenských turistov, ktorý približne 118 kilometrov dlhú trasu v tvare podkovy značil v teréne.



Súčasťou trasy je 12 jednoducho dostupných prameňov v 11 obciach, väčšinou sa nachádzajú v intraviláne. Prameň Ščava je vo Forbasoch, v Legnave aj v Hraničnom, ďalej je to prameň Voňačka v Bajerovciach, pramene Andrej, Veronika a Sissi sú zase v Ľubovnianskych kúpeľoch. Prameň pod názvom Švabľovka sa nachádza v Hniezdnom, Prameň sv. Jána Krstiteľa v Litmanovej a Smerdžonka v Kúpeľoch Červený Kláštor. V Kúpeľoch Vyšné Ružbachy sú to Prameň lásky a Prameň zabudnutia, v Lackovej Prameň pod Kalváriou a v neposlednom rade v obci Sulín je to Sulínka. „Cesta, ktorá jednotlivé pramene spája, je nenáročná a vhodná aj pre menej zdatných turistov. Pre zaujímavosť, najdlhší úsek medzi Litmanovou a Červeným Kláštorom má 28 kilometrov a vedie cez hrebeň. Naopak, najkratšia trasa vedie od prameňa v Hniezdnom do Forbás a má 2,5 kilometra. Zároveň je možné dostať sa ku každému prameňu aj autom,“ upozornil Šalata, ktorému osobne najviac chutí voda v Lackovej.







Z prameňa Sulínka si napríklad nechala dovážať vodu aj slávna cisárovná Sissi, ročne putovalo do celého sveta z tohto zdroja 800.000 fliaš. Zaujímavosťou tiež je, že prameň Veronika v Ľubovnianskych kúpeľoch má najvyšší obsah magnézia na Slovensku. Prameň v Lackovej pomáha pri nechutenstve a pri problémoch s obličkami a napríklad voda z Hniezdneho sa používala na vaňové kúpele pri liečbe reumatických ochorení už v 19. storočí.



Trasu značili v teréne takmer desať mesiacov na niekoľkých už existujúcich chodníkoch, pribudli však aj nové. Myšlienkou projektu bolo jednak upozorniť na dostupné minerálne pramene, no zároveň upriamiť pozornosť návštevníkov na zvyky a tamojšie tradície obcí a miest. „Ohlasy na cestu sú pozitívne. Návštevníci si túto turistickú trasu pochvaľujú a mnohí z nich jej časť počas svojej návštevy regiónu aj absolvujú. Ide najmä o slovenských a poľských turistov, ktorí vyslovene obľubujú prírodu a turistiku v nedotknutom prostredí,“ doplnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Erika Šalatová a dodala, že cesta minerálnych prameňov určite pomohla celému regiónu. Stala sa podľa nej novou a zaujímavou atrakciou, ktorá dopĺňa ponuku cestovného ruchu.



„Každý turista si tu nájde ten svoj prameň, ktorý pomáha pri iných zdravotných ťažkostiach. Napríklad voda v Ľubovnianskych kúpeľoch je vhodná pre športovcov, prameň Smerdžonka pôsobí liečivo na pokožku, v Litmanovej zase ľudia hovoria, že je to prameň na očistu duševnej stránky. Zaujímavou atrakciou na trase je aj tzv. Kneipp terapia - šliapací kúpeľ, ktorý je možné vyskúšať si pri prameňoch vo Vyšných Ružbachoch a v Kúpeľoch Červený Kláštor Smerdžonka. Tam je súčasťou aj balančný chodník,“ doplnila Šalatová.