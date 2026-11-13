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Spozornite: Na horských priechodoch Podspády a Vernár sa nachádza sneh

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Horské priechody na území Slovenska sú v piatok podvečer zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Podspády a Vernár sa miestami nachádza vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý, miestami vlhký až mokrý.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na cestách v hornatejších oblastiach je miestami pokrytý čerstvým až kašovitým snehom do dvoch centimetrov.
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