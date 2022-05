FESTIVAL SPIŠSKÝ JERUZALEM: Deviaty ročník sa nesie v duchu rodiny

Spišské Podhradie 26. mája (TASR) - Vzácnu kalváriu zo 17. storočia pod Spišským hradom návštevníkom opäť predstavia v závere týždňa na 9. ročníku duchovno-kultúrneho festivalu "Dni Spišského Jeruzalema". "Program tohto ročníka sa nesie v duchu projektu pápeža Františka ´Rok Rodiny Amoris Laetitia´ a dáva viac priestoru aktivitám, zameraným na rodiny," uviedol člen organizačného tímu Vladimír Olejník.



Spišská Kapitula, Spišský Jeruzalem a mesto Spišské Podhradie tak počas trojdňového podujatia, od piatka 27. mája do nedele 29. mája, ponúknu návštevníkom množstvo akcií. V rámci nich budú mať podľa Olejníka možnosť spoznať historickú pamiatku a prírodné krásy. "Zároveň im chceme ponúknuť priestor na oddych, zastavenie a zamyslenie sa, či utuženie vzájomných rodinných vzťahov," dodáva.



Nosnú časť programu tvoria duchovné podujatia, v piatok je to pobožnosť krížovej cesty a v sobotu pútnická svätá omša, obe pod holým nebom. "Zaujímavým spestrením bude evanjelizačný večer s katechézou k Roku rodiny a nočné meditácie nad tajomstvom Bielej soboty v Kaplnke Svätého Kríža v sobotu," upozornil Olejník.



Kultúrnu zložku programu tvoria napríklad koncerty organovej, či gospelovej hudby, ale aj zborové vystúpenie. Návštevníkov podľa Olejníka zaujme aj scénické stvárnenie pašiových udalostí v priestoroch Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule. Kultúrnym vrcholom tohto ročníka bude koncert gospelovej speváčky Simy Magušinovej, ktorý sa uskutoční v sobotu. "V programe nebudú chýbať tradičné a obľúbené terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme. Medzi sprievodné podujatia patria tvorivé dielne, skautský dvor, či terénna hra pre rodiny, výstava v mestskej galérii či turistický vláčik," doplnil Olejník.



Spišský Jeruzalem je kalvária, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly. Vznikala v rokoch 1666 – 1675 pod vplyvom jezuitskej spirituality a pod vedením vtedajšieho spišského prepošta Juraja Báršoňa. Ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku, barokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení "Via dolorosa". Lokalita je vzácna a chránená aj svojimi prírodnými danosťami, ako súčasť Spišskopodhradských travertínov.



Organizátormi projektu sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie a Združenie obcí Spišský hrad – Podbranisko.