Rekonštrukcia cesty Skalica – Zlatnícka dolina sa chýli ku koncu

Skalica 7. októbra (TASR) - Rekonštrukcie cesty Skalica – Zlatnícka dolina v celkovej dĺžke 1600 metrov má byť ukončená najneskôr budúci týždeň. Informovala o tom Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na webovej stránke.



Na ceste bola počas rekonštrukcie zriadená aj čiastočná uzávera. "Obmedzenie by malo trvať do stredy 14. októbra a v poobedných hodinách by mala byť doprava plne obnovená. V prípade neočakávaných okolností sa môže rekonštrukcia o pár dní natiahnuť," informuje krajská správa a údržba ciest.



Rekonštruovaný úsek sa začína v blízkosti križovatky Veľkomoravskej a Horskej ulice v Skalici a končí 230 metrov pred križovatkou Horskej cesty.



Počas realizácie stavby, ktorej práce sa ešte dokončujú, je stanovená čiastočná uzávera cesty. "Uzávera jedného jazdného pruhu je vyznačená dočasným dopravným značením a riadená prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou. Cestná premávka je v tomto úseku umožnená a usmernená striedavo v jednom voľnom jazdnom pruhu určenom pre oba smery," uviedla SÚC Trnavského kraja.