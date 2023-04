Správa a údržba ciest plánuje rekonštrukcie vo výške 4,5 milióna eur

Trnava 10. apríla (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) má na tento rok naplánované kapitálové výdavky vo výške 4,5 milióna eur. Pre TASR to uviedol riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



V súčasnosti sa rekonštruuje cesta III/1265 v okrese Piešťany, ktorá spája obce Chtelnica, Nižná a Veľké Kostoľany. Úsek, ktorý prechádza rekonštrukciou, je dlhý 3800 metrov. Druhou, aktuálne opravovanou, je cesta II/507 medzi Čiernym Brodom a Galantou v okrese Dunajská Streda v dĺžke 2980 metrov.



"Rekonštruujeme aj mosty, začali sme s rekonštrukciou mosta na ceste II/502 cez potok Parná v Horných Orešanoch v okrese Trnava. Druhým je most cez potok Chvojnica v Popudinských Močidľanoch v okrese Skalica," informoval Trebichalský.



Okrem spomínaných úsekov pripravuje SÚC ďalšie štyri rekonštrukcie ciest a jedného mosta. "Ide o rekonštrukciu v dĺžke 4400 metrov cesty III/1144 Moravský Sv. Ján - hranica SR – Rakúsko v okrese Senica. V okrese Dunajská Streda ide o cesty II/510 Janíky - Zlaté Klasy v dĺžke 3147 metrov a cestu II/507 Vrakúň - Gabčíkovo v dĺžke 3690 metrov. Rekonštrukciu čaká aj cesta II/507 Bojničky - Hlohovec v okrese Hlohovec v dĺžke 6904 metrov. V príprave do rekonštrukcie je aj most cez potok Čierna voda v obci Kráľov Brod v okrese Galanta," informoval riaditeľ SÚC TTSK.