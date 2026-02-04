< sekcia Regióny
Správa a údržba ciest Prešovského kraja vlani obnovila 56 mostov
Finančne najnákladnejšími investičnými akciami ukončenými v minulom roku boli v rámci mostného programu rekonštrukcia mosta v obci Holumnica za 480.000 eur.
Autor TASR
Prešov 4. februára (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) v minulom roku ukončila v rámci svojho mostného programu rekonštrukcie a opravy 56 mostov. Krajskí cestári na sociálnej sieti informovali, že hlavným cieľom bolo systematicky vo všetkých 13 okresoch PSK zlepšovať stavebno-technický stav mostných konštrukcií.
Vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku mostov a prostredníctvom pravidelnej údržby, opráv a rekonštrukcií predlžovať ich životnosť. „Mostný program je zároveň zameraný na minimalizáciu rizika vzniku havarijného stavebno-technického stavu mostov, hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie ochrany zdravia účastníkov cestnej premávky,“ uviedla SaÚC.
Finančne najnákladnejšími investičnými akciami ukončenými v minulom roku boli v rámci mostného programu rekonštrukcia mosta v obci Holumnica za 480.000 eur, ďalej premostenia cez potok v obci Dačov za 364.000 eur a tiež obnova mostného objektu cez potok Hažlinka v Hažlíne za 230.000 eur.
Na budúci rok z rozpočtu kraja obnovia mosty napríklad v obci Jezersko na Zamagurí, v Osturni a tiež v Lučivnej. Krajská samospráva vyčlenila prostriedky aj na projektovú dokumentáciu obnovy mostov vo Vikartovciach, v Malej Frankovej, v Lysej Poľane a Reľove.
Vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku mostov a prostredníctvom pravidelnej údržby, opráv a rekonštrukcií predlžovať ich životnosť. „Mostný program je zároveň zameraný na minimalizáciu rizika vzniku havarijného stavebno-technického stavu mostov, hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie ochrany zdravia účastníkov cestnej premávky,“ uviedla SaÚC.
Finančne najnákladnejšími investičnými akciami ukončenými v minulom roku boli v rámci mostného programu rekonštrukcia mosta v obci Holumnica za 480.000 eur, ďalej premostenia cez potok v obci Dačov za 364.000 eur a tiež obnova mostného objektu cez potok Hažlinka v Hažlíne za 230.000 eur.
Na budúci rok z rozpočtu kraja obnovia mosty napríklad v obci Jezersko na Zamagurí, v Osturni a tiež v Lučivnej. Krajská samospráva vyčlenila prostriedky aj na projektovú dokumentáciu obnovy mostov vo Vikartovciach, v Malej Frankovej, v Lysej Poľane a Reľove.