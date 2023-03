Správa a údržba ciest Trnavského kraja aktuálne obnovuje štyri úseky

Trnava 28. marca (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v súčasnosti realizuje štyri rekonštrukcie cestných úsekov. Pre TASR to uviedol riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



Ako prvú začali 6. marca rekonštruovať 3800 metrov dlhý úsek cesty III/1265 v okrese Piešťany, ktorá spája obce Chtelnica, Nižná a Veľké Kostoľany. "Zhotoviteľom je firma Skanska a celkové náklady predstavujú 1,75 milióna eur. Na ceste platia čiastočné dopravené obmedzenia, motoristi prejdú v jednom jazdnom pruhu. V súčasnosti sa kladie nový asfaltový koberec," uviedol Trebichalský.



Druhou je cesta II/507 medzi Čiernym Brodom a Galantou v okrese Dunajská Streda v dĺžke 2980 metrov. Práce pokračujú po zimnej údržbe od 22. marca a naplánované sú do polovice mája. Zhotoviteľom je firma Doprastav a celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 1,44 milióna eur. Doprava je čiastočne obmedzená, vedená v jednom jazdnom pruhu a aktuálne pokračujú práce frézovaním vozovky.



Od 15. marca sa začalo s rekonštrukciou mosta na ceste II/502 cez potok Parná v Horných Orešanoch v okrese Trnava. "Most bol vybudovaný v 60. rokoch a meria 12,5 metra. Príprava v podobe diagnostiky a vypracovania projektovej dokumentácie prebehla už v roku 2020, v minulom roku sme zopakovali súťaž na zhotoviteľa. Vo verejnej súťaži uspela firma Colas, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške 395.000 eur," doplnil riaditeľ SÚC TTSK.



Rekonštrukcia si vyžiadala celkovú uzávierku cesty a doprava je vedená po vyznačených obchádzkových trasách. Dôvodom uzávierky bola nevyhovujúca nosná konštrukcia, ktorá sa vybúra aj s časťou spodnej stavby pre potreby uloženia novej nosnej konštrukcie. V súčasnosti je už horná stavba vybúraná po opory a projektant po kontrole upresní ďalší postup prác. Práce by mali prebiehať do polovice júla.



"Druhý most je cez potok Chvojnica v Popudinských Močidľanoch v okrese Skalica. Dĺžka mosta je 12,4 metra a vybudovaný bol v roku 1969. Stavbu realizuje firma OAT, ktorá vo verejnej súťaži predložila cenovú ponuku vo výške 705.000 eur," informoval Trebichalský.



Most je uzavretý od utorka. Doprava do obce je vedená po obchádzkovej trase cez najbližšiu obec Dubovce. Chodci sa na druhú stranu obce dostanú cez potok po drevenej lávke.



Rekonštrukcia pozostáva z vybúrania nosnej konštrukcie, ktorú tvorí desať kusov prefabrikovaných nosníkov a následne vybudovania novej konštrukcie a príslušenstva. Rekonštrukčné práce sú naplánované do konca júla.