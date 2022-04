Správa CHKO Poľana upozorňuje na nedostatok záujmu o hospodárenie

Hriňová 11. apríla (TASR) – Nedostatočná pracovná sila a predovšetkým chýbajúca ochota pomáhať slovenským poľnohospodárom má za následok úbytok trvalo trávnych porastov, stratu biodiverzity a nedostatok záujmu o hospodárenie v horských a podhorských oblastiach. Upozornili na to poľnohospodári a obhospodarovatelia pôdy v Podpoľaní na svojom nedávnom stretnutí.



Ako TASR informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR - Správa chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana, účastníci stretnutia z radov družstevníkov, farmárov, gazdov, lesníkov, poľovníkov či zástupcov okresných úradov a samosprávy upozornili aj na stratu tradícií, zdravých potravín a tiež na hrozbu živelnej výstavby, nehľadiac na únosnosť krajiny.



„Je viac ako jasné, že keď nebude gazdov, nebudú kvalitné potraviny, nebude krása polí, lúk a pasienkov, nebude bohatstvo chránených druhov rastlín, živočíchov ani chránených biotopov. Už dnes vieme predpovedať, aké veľké škody vzniknú, ak nedôjde k zmene systému a finančnej motivácii hospodárov,“ uvádza Správa CHKO Poľana.



Podľa nej k už existujúcim riešeniam môžu prispieť najmä dobré rozhodnutia dvoch ministerstiev, ktoré by v manažovaní krajiny mali ísť ruka v ruke, a to podporou poľnohospodárstva v horských a podhorských oblastiach s uvedomením si nenahraditeľného významu trvalo trávnych porastov ako zdroja obživy a biodiverzity.



Pracovné stretnutie prinieslo i spoločné závery. „V rámci pôsobnosti Správy CHKO Poľana došlo k identifikácii problémov, ktoré bránia kvalitnému obhospodarovaniu krajiny, k vyčísleniu reálnych nákladov na starostlivosť o trvalo trávne porasty, vzácne biotopy a územia európskeho významu. Podklady predložíme Štátnej ochrane prírody SR, Ministerstvu životného prostredia SR a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,“ informuje Správa CHKO Poľana.