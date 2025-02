V okrese Levice plánujú štyri prekládky bocianích hniezd

Nitra 19. februára (TASR) - Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a. s., zrealizovala dve prekládky hniezd bociana bieleho v Plášťovciach a Veľkých Turovciach v okrese Levice. Do príletu bocianov sú naplánované ešte ďalšie štyri prekládky v územnej pôsobnosti správy, informoval Stanislav Harvančík na webovej stránke CHKO Ponitrie.



Časť voľne žijúcej populácie bociana bieleho (Ciconia ciconia) sa presťahovala do tesnej blízkosti ľudských sídiel. Mohutné hniezdo, ktoré bociany používajú opakovane mnoho rokov, si stavajú na najrozličnejších objektoch vytvorených človekom, najčastejšie na strechách domov, komínoch, stožiaroch, elektrických stĺpoch.



Práve hniezda na funkčných elektrických stĺpoch robia problémy energetikom a neraz sú elektrickým prúdom ohrozené aj samotné bociany. Preto boli v minulosti vyvinuté umelé hniezdne podložky, ktoré sa inštalujú buď na pôvodné stĺpy alebo sa inštalujú v blízkosti pôvodných hniezd špeciálne stĺpy, na ktoré sa hniezda prekladajú.