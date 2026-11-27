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Správa ciest eviduje sneh i hmlu na viacerých úsekoch
Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) eviduje na viacerých úsekoch ciest sneh. Vodičov okrem toho varuje aj pred hmlou s dohľadnosťou 100 metrov. Informovala o tom na svojom webe Zjazdnosť.sk
„Na úseku diaľnice D1 Košice-sever - Košice-východ - Bidovce je vrstva čerstvého snehu do troch centimetrov a na úseku rýchlostnej cesty R4 Milhosť - Košice-juh - križovatka Krásna je čerstvý sneh s hrúbkou jeden centimeter,“ uviedli cestári. Hmla s dohľadnosťou 100 metrov je v lokalite Čebovce.
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska pokrytý čerstvým až utlačeným snehom hrubým jeden až tri centimetre, na juhu východného Slovenska miestami až do štyroch až piatich centimetrov.
Horský priechod Príslop (cesta I/78) je okrem toho uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horský priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.
„Na úseku diaľnice D1 Košice-sever - Košice-východ - Bidovce je vrstva čerstvého snehu do troch centimetrov a na úseku rýchlostnej cesty R4 Milhosť - Košice-juh - križovatka Krásna je čerstvý sneh s hrúbkou jeden centimeter,“ uviedli cestári. Hmla s dohľadnosťou 100 metrov je v lokalite Čebovce.
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska pokrytý čerstvým až utlačeným snehom hrubým jeden až tri centimetre, na juhu východného Slovenska miestami až do štyroch až piatich centimetrov.
Horský priechod Príslop (cesta I/78) je okrem toho uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horský priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.