Správa ciest: Prieťah a obchvat Senca na Sládkovičovo sa vynoví

Bratislava 11. augusta (TASR) - Obchvat Senca v smere na Sládkovičovo na ceste I/62 a prieťah na vstupe do Senca na ceste I/61 sa kompletne vynovia. V pondelok (14. 8.) po 9.00 h sa začne opravovať časť cesty I/62 na obchvate mesta Senec od hasičskej stanice smer Sládkovičovo. TASR o tom informoval Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC). Podotkol, že doprava bude v stavebných úsekoch vedená v polovičnom profile.



"Oprava zahŕňa výmeny obrusnej, ložnej a podkladových vrstiev vozovky," uviedol Guzi. Priblížil, že pre zabezpečenie plynulosti dopravy je stavba rozdelená do troch etáp. "Prvý úsek od kilometru 0,000 po križovatku s cestou č. III/1042 smer Tureň, ktorý sa končí v kilometri 1,250, sa bude realizovať približne do konca mesiaca august," dodal.



Následne sa má opravovať úsek cesty I/62 na obchvate mesta Senec v kilometri 2,300 až 4,100. Ako posledný sa má opraviť prieťah na vstupe do Senca na ceste I/61 v smere od obce Veľký Biel po okružnú križovatku.



"Určenie dopravného značenia, úplná uzávera a čiastočná v meste Senec na ceste I/61 je v štádiu riešenia," ozrejmil Guzi s tým, že postup prác budú priebežne aktualizovať.



SSC stavbu realizuje v rámci veľkoplošnej opravy ciest I/61 a I/62 Senec v dĺžke 4,88 kilometra. Predpokladaná lehota ukončenia stavebných prác je do 80 dní. Zmluvná cena veľkoplošnej opravy je viac ako 2.705.000 eur.