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Správa ciest upozorňuje na zľadovatený sneh na východe Slovenska
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, výnimočne mokrý.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na zľadovatený sneh na cestách II. a III. triedy v okresoch Prešov, Tvrdošín a Michalovce, na úsekoch cesty I/18 v okrese Prešov a na horskom priechode Klenov. Informovala o tom na svojom webe Zjazdnosť.sk.
„Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, na horskom priechode I/19 Dargov, horských priechodoch I/66 Besník, I/66 Podspády, I/67 Dobšiná, II/529 Vrchslatina, II/548 Štós, II/576 Herlianske sedlo a II/584 Huty sa nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre a na horskom priechode II/546 Klenov je miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter,“ uviedla SSC.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, výnimočne mokrý. Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska sa miestami vyskytuje čerstvý až utlačený sneh do troch centimetrov, na ceste III/3401 Ludvíkov dvor - hranica okresov KE/KS je miestami kašovitý sneh hrubý štyri až päť centimetrov. Na úsekoch cesty I/18 Motorest Branisko - Malý Šariš a I/18 Prešov-centrum - Lipníky a na cestách II. a III. triedy v okresoch Prešov, Tvrdošín a Michalovce je vozovka pokrytá zľadovateným snehom hrubý jeden až dva centimetre.
Horský priechod Príslop (cesta I/78) je okrem toho uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horský priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.
„Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, na horskom priechode I/19 Dargov, horských priechodoch I/66 Besník, I/66 Podspády, I/67 Dobšiná, II/529 Vrchslatina, II/548 Štós, II/576 Herlianske sedlo a II/584 Huty sa nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre a na horskom priechode II/546 Klenov je miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter,“ uviedla SSC.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, výnimočne mokrý. Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska sa miestami vyskytuje čerstvý až utlačený sneh do troch centimetrov, na ceste III/3401 Ludvíkov dvor - hranica okresov KE/KS je miestami kašovitý sneh hrubý štyri až päť centimetrov. Na úsekoch cesty I/18 Motorest Branisko - Malý Šariš a I/18 Prešov-centrum - Lipníky a na cestách II. a III. triedy v okresoch Prešov, Tvrdošín a Michalovce je vozovka pokrytá zľadovateným snehom hrubý jeden až dva centimetre.
Horský priechod Príslop (cesta I/78) je okrem toho uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horský priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.