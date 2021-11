Správa ciest v Košickom kraji oficiálne začína zimnú údržbu

Košice 1. novembra (TASR) – Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v pondelok oficiálne začala zimnú údržbu, v nepretržitej pohotovosti bude do konca marca. O zimnú údržbu v kraji sa bude starať takmer 100 strojov, naskladnených majú približne 11.000 ton posypového materiálu. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Krajskí cestári zabezpečia údržbu na 1908 kilometrov ciest II. a III. triedy. V zime sa budú starať aj o cesty I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava, Trebišov a na niektorých úsekoch v okrese Košice-okolie celkovo v dĺžke 287 kilometrov, a to na základe predĺženej zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou.



Súčasťou príprav na zimnú sezónu bola okrem naskladňovania posypového materiálu v piatich strediskách SC KSK aj príprava techniky či prestavenie vozidiel z letných na zimné tak, aby boli nachystané na najbližšie sneženie a námrazy. „Na zásahy v prípade príchodu zimného počasia má SC KSK aktuálne pripravených 61 sypačov, 22 traktorov s radlicami, 11 kusov špeciálnej techniky a pri práci cestári využijú aj 26 nakladačov,“ uvádza KSK.



Čo sa týka posypového materiálu, ten budú počas zimy priebežne dopĺňať. Vlani ho spotrebovali takmer 16.000 ton. Prvý posyp v minulej sezóne realizovali 6. novembra v okrese Rožňava.



Zásahy cestárov budú počas zimnej údržby riadené z centrálneho informačného dispečingu SC KSK a piatich miestnych dispečingov. „Nahlásiť úsek, ktorý je potrebné upraviť, môže aj verejnosť, a to na adrese dispecing@scksk.sk,“ dodáva KSK.