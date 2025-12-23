< sekcia Regióny
Správa ciest varuje pred padajúcimi kameňmi na priechode Donovaly
SSC upozorňuje aj na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v oblasti Námestova.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Na horskom priechode (HP) Donovaly na ceste I/59 od 28. po 29. kilometer padajú kamene. Pozor treba dať aj na HP Šturec, kde od šiesteho do 13. kilometra takisto padajú na vozovku skaly. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody sú zjazdné.
