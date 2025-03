Správa ciest vyhodnotila ponuky na výstavbu časti obchvatu Prievidze

Prievidza 12. marca (TASR) - Prvú etapu obchvatu Prievidze by mala dokončiť skupina dodávateľov pod vedením spoločnosti Eurovia SK. Vyplýva to z vyhodnotenia ponúk, ktoré Slovenská správa ciest (SSC) uverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Ponuka skupiny dodávateľov Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS sa na základe vyhodnotenia predložených kritérií a podľa stanoveného spôsobu vyhodnotenia umiestnila na prvom mieste v poradí. Uchádzač zároveň splnil stanovené podmienky účasti a všetky požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom," uviedla SSC.



Svoje ponuky do verejnej súťaže na výstavbu prvej etapy druhej stavby obchvatu mesta predložilo ešte ďalších päť záujemcov, v prípade dvoch z nich išlo rovnako o skupinu dodávateľov.



Primátorka Prievidze Katarína Macháčková na sociálnej sieti informovala, že SSC je tak výberom zhotoviteľa stavby pred podpisom zmluvy, v súťaži podľa jej informácií nikto nepodal námietky. "Je to výborná správa pre naše mesto, pretože tento nekonečný príbeh má konečne takéto konkrétne pokračovanie," skonštatovala Macháčková.



Pripomenula, že ide len o prvú etapu. "Aj naďalej intenzívne komunikujeme o ďalšom postupe pri príprave druhej etapy, pretože len kompletný obchvat prinesie skutočnú úľavu od tranzitnej dopravy," podotkla.



Súťaž na dodávateľa výstavby obchvatu vyhlásili cestári v októbri minulého roka. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Jej výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy z centra miest. Trasa vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky, z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Náklady na výstavbu časti obchvatu odhadli cestári na 32.638.560 eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritériá pre výber víťaza súťaže určili v pomere 70 ku 30 celkovú cenu za dielo a lehotu výstavby.



Investíciu chce štátna spoločnosť financovať z Programu Slovensko. Vybraný dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 976 dní od začatia prác. Vykonávanie prác bude povinný zabezpečovať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.