Správa ciest Žilinského kraja obstaráva techniku za vyše 1,8 mil. eur

Žilina 25. mája (TASR) - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vyhlásila verejné obstarávanie na novú cestársku techniku na zimnú a letnú údržbu. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom verejného obstarávania je dodávka piatich vozidiel s podvozkom 6x6, snehovým pluhom a sypacou nadstavbou. Dve z vozidiel by mali byť vybavené univerzálnou výmennou nadstavbou prispôsobenou v zime na posyp inertným a chemickým materiálom a v lete na odstraňovanie výtlkov tryskovou metódou.



Tri z vozidiel sú určené pre oravský závod Správy ŽSK a zvyšné dve pre Závod Turiec. Celková odhadovaná hodnota zákazky je stanovená na 1.813.067 eur. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. júna. Financovanie kúpy vozidiel by mala zabezpečiť úprava rozpočtu na budúcotýždňovom rokovaní Zastupiteľstva ŽSK, ktorá počíta a dvojmiliónovou alokáciou na nákup techniky pre Správu ŽSK.



Správa ciest ŽSK vykonáva zimnú údržbu 1416 kilometrov ciest II. a III. triedy, 493 kilometrov ciest I. triedy na základe zmluvy o údržbe so Slovenskou správou ciest a niečo viac ako 17 kilometrov cesty R3 na základe zmluvy o údržbe s Národnou diaľničnou spoločnosťou.