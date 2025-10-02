< sekcia Regióny
Správa ciest Žilinského kraja zapojí do zimnej údržby 259 zamestnancov
V skladoch už je pripravených viac ako 28.000 ton posypového materiálu.
Autor TASR
Žilina 2. októbra (TASR) - Do zimnej údržby v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa v tomto roku zapojí 259 zamestnancov, z toho 25 prijatých na dobu určitú. O pripravenosti Správy ciest ŽSK na nadchádzajúcu zimnú sezónu informovala krajských poslancov na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
„Správa ciest ŽSK je pripravená na nadchádzajúce zimné obdobie. V rámci techniky máme k dispozícií 102 sypačov spolu s ďalšími mechanizmami, ako sú najmä nakladače, traktory s radlicou a zimné frézy,“ uviedla Tisoňová.
Doplnila, že v skladoch už je pripravených viac ako 28.000 ton posypového materiálu. „Naskladnených je 14.032 ton chemického a 14.087 ton inertného posypového materiálu, čo z celkovej potreby 20.000 ton chemického materiálu tvorí 70 percent a z celkovej potreby 31.000 ton inertného materiálu 45 percent,“ upresnila Tisoňová.
Správa ciest ŽSK zabezpečuje údržbu viac než 1413 kilometrov ciest II. a III. triedy, takmer 500 kilometrov ciest I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a 24 kilometrov cesty R3 na základe zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou.
