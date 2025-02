Správa ciest: Slabšia zima umožňuje rozvíjať podnikateľskú činnosť

Banská Bystrica 25. februára (TASR) - Napriek chladným, mrazivým dňom je aktuálna zima s nízkym počtom snežných dní pre výkony a zimnú údržbu veľmi slabá. Pociťuje to aj Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), ktorá vykazuje výrazne nižšie výkony pri odhŕňaní a posypaní ciest. Má tak väčší priestor realizovať podnikateľskú činnosť, čím prekonáva toto náročné obdobie. TASR o tom v utorok informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.



Krajskí cestári okrem bežnej údržby na cestách prvej, druhej a tretej triedy realizujú aj výkony na základe objednávok fyzických či právnických osôb. Zavedením obchodného oddelenia sa v BBRSC rozvinula podnikateľská činnosť spoločnosti a komunikácia či stretnutia na komunálnej úrovni priniesli ďalšie zákazky. Počas tejto zimy cestári zabezpečujú údržbu miestnych komunikácií a plôch pre 49 miest, obcí a iných klientov v Banskobystrickom samosprávnom kraji.



BBRSC vykonáva tiež mnohé letné výkony a úpravu okolia ciest. Keďže výrub drevín je podľa zákona možný len v období vegetačného pokoja, od 1. októbra do 28. februára, pracovníci opiľujú dreviny v okolí vybraných ciest v kraji.



"V našej spoločnosti sme sa po prvý raz rozhodli využiť moderné technológie hodné 21. storočia vo forme harvestorov. Zvýši sa tak efektivita nevyhnutného výrubu a zníži čas potrebný na vykonanie týchto prác pred začatím plánovanej rekonštrukcie ciest II/526 a II/527 v okrese Krupina. Tento spôsob sa nám zatiaľ osvedčil a veríme, že ho využijeme aj v budúcnosti. Našou snahou je zaistiť bezpečné, zjazdné komunikácie a neblokovať zbytočne premávku," vysvetlil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Ako dodal, harvestory využívajú najmä na veľkokapacitné výruby. Umožňujú odstránenie drevín tak, aby neboli poškodené zvodidlá a ostatné zariadenia prislúchajúce k ceste.



Aj po ukončení vegetačného pokoja bude BBRSC pokračovať v opiľovaní náletových drevín a kríkov menších rozmerov, ktoré zasahujú do cesty a nepresahujú rozmer stanovený zákonom. To je povolené celoročne.