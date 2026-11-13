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Správa mestskej zelene v Košiciach neodoberala odpad: Je za tým škodca
SMsZ pre TASR uviedla, že pre jeho výskyt v privezenom odpade dočasne uzavrela odberné miesta, aby tak zamedzila šíreniu škodcu na ďalšie dreviny.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Krasoň borievkový sa objavoval počas jesene v odpadoch, ktoré prinášala široká verejnosť, firmy a rôzne subjekty do kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach. Odpad preto SMsZ dočasne nepreberala. Ako TASR informovala Laura Tettingerová z Lesov SR, samotné poškodenie drevín spôsobujú najmä larvy tohto teplomilného chrobáka.
Krasoň borievkový (Lamprodila festiva) je typický kovovo zeleným sfarbením a svojou činnosťou narúša vodivé pletivá, čo môže viesť k postupnému oslabovaniu a pri silnom napadnutí až k odumretiu dreviny. Ako dodala, škodca napáda predovšetkým dreviny z čeľade cyprusovitých, najmä borievky, tuje a cyprušteky.
„Medzi typické príznaky patria žltnutie a hnednutie častí koruny, postupné vysychanie konárov, neskôr aj väčších častí dreviny. Pod kôrou možno pri napadnutí nájsť larválne chodbičky, na kmeni a konároch sa môžu objaviť aj výletové otvory dospelých chrobákov,“ objasnila s tým, že krasoň borievkový nie je nepôvodným karanténnym škodcom v takom zmysle ako napríklad krasoň jaseňový.
SMsZ pre TASR uviedla, že pre jeho výskyt v privezenom odpade dočasne uzavrela odberné miesta, aby tak zamedzila šíreniu škodcu na ďalšie dreviny.
Podľa Lesov SR je potrebné včas rozpoznať napadnutie, odstrániť silno poškodené alebo odumierajúce časti drevín a vhodne zlikvidovať napadnutý materiál. „Keďže larvy sa vyvíjajú pod kôrou, možnosti priameho zásahu sú obmedzené. Pri konkrétnom postupe ochrany je vhodné riadiť sa odporúčaniami príslušných orgánov,“ doplnili.
Ako dodali, výskyt krasoňa borievkového bol zaznamenaný už v minulosti aj v oblasti Košíc. Z ich pohľadu ide predovšetkým o škodcu cyprusovitých drevín, ktorý sa môže prejavovať najmä v mestskej zeleni, parkoch a záhradách.
Krasoň borievkový (Lamprodila festiva) je typický kovovo zeleným sfarbením a svojou činnosťou narúša vodivé pletivá, čo môže viesť k postupnému oslabovaniu a pri silnom napadnutí až k odumretiu dreviny. Ako dodala, škodca napáda predovšetkým dreviny z čeľade cyprusovitých, najmä borievky, tuje a cyprušteky.
„Medzi typické príznaky patria žltnutie a hnednutie častí koruny, postupné vysychanie konárov, neskôr aj väčších častí dreviny. Pod kôrou možno pri napadnutí nájsť larválne chodbičky, na kmeni a konároch sa môžu objaviť aj výletové otvory dospelých chrobákov,“ objasnila s tým, že krasoň borievkový nie je nepôvodným karanténnym škodcom v takom zmysle ako napríklad krasoň jaseňový.
SMsZ pre TASR uviedla, že pre jeho výskyt v privezenom odpade dočasne uzavrela odberné miesta, aby tak zamedzila šíreniu škodcu na ďalšie dreviny.
Podľa Lesov SR je potrebné včas rozpoznať napadnutie, odstrániť silno poškodené alebo odumierajúce časti drevín a vhodne zlikvidovať napadnutý materiál. „Keďže larvy sa vyvíjajú pod kôrou, možnosti priameho zásahu sú obmedzené. Pri konkrétnom postupe ochrany je vhodné riadiť sa odporúčaniami príslušných orgánov,“ doplnili.
Ako dodali, výskyt krasoňa borievkového bol zaznamenaný už v minulosti aj v oblasti Košíc. Z ich pohľadu ide predovšetkým o škodcu cyprusovitých drevín, ktorý sa môže prejavovať najmä v mestskej zeleni, parkoch a záhradách.