Správa mestskej zelene v Košiciach postupne spúšťa prevádzku fontán

Košice 5. mája (TASR) - Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach postupne spúšťa fontány, ktoré spravuje. Pre TASR to povedal hovorca SMsZ Peter Sasák s tým, že v tomto roku sprevádzkovali aj Malú fontánu v Mestskom parku.



Tradične ako prvé spúšťajú fontány na Hlavnej ulici, ku ktorým sa postupne pripájajú fontány v centrálnej zóne. V druhom májovom týždni spustia aj fontány na sídliskách. Ako pripomenul, fontány zvyknú odomykať 1. mája, no tohtoročnú sezónu fontán začali z dôvodu prezidentskej návštevy Košíc o niekoľko dní skôr, keď spustili Dynamickú fontánu, známu ako hrajúcu, a fontánu v Južnom parku pri Kaplnke sv. Michala. Fontány by mali byť zazimované podľa počasia približne v októbri.



Všetky fontány prechádzajú počas predsezónneho obdobia údržbou a čistením. Náročnosť prípravy fontány na sezónu podľa Sasáka závisí od druhu využitej technológie. „Väčšina činností sa vykonáva mimo zvedavých pohľadov okoloidúcich, pod zemou v technických miestnostiach a šachtách. Základnými činnosťami sú čistenie jednotlivých dielov a dýz od vodného kameňa. Pri fontánach, ktoré využívajú pieskovú filtráciu, dochádza k výmene náplne filtrov. Kontroluje sa tesnosť spojov, potrubí aj telies a bazénov fontán,“ vysvetlil s tým, že pravidelne vykonávajú aj revíziu elektrického systému fontán.



Čo sa týka Malej fontány, aby ju mohli uviesť do funkčného stavu, dostala nové čerpadlo a vybudovali jej systém cirkulácie vody. Podľa jeho slov ide o jednu z fontán s najmodernejšou technológiou, vďaka čomu bude jej prevádzka efektívnejšia a ekonomickejšia. V aktuálnom roku SMsZ plánuje aj obnovu technologickej časti Dynamickej fontány a koncom uplynulého mesiaca ukončili práce na modernizácii ovládacích a napájacích káblov Plávajúcej fontány.



V Košiciach je viacero fontán, pod SMsZ patrí 16 funkčných a päť nefunkčných. „Južný potôčik na Hlavnej ulici je mimo prevádzky z dôvodu obnovy archeologického komplexu Dolná brána a bude opäť uvedený do prevádzky po sanácii nosnej stropnej platne,“ doplnil Sasák.