Správa NAPANT-u žiada o zmenu trasovania zjazdovky v Jasnej
Autor TASR
Demänovská Dolina 26. mája (TASR) - Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) mala podľa iniciatívy My sme les ignorovať približne 30-metrové bezpečnostné pásmo, ktoré okolo novoobjaveného plesa žiada dodržať Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). TMR tvrdí, že v širšom okolí vodnej plochy prerušili všetky zásadné práce. Predbežný víkendový návrh Správy NAPANT-u o presmerovaní trasy do iného priestoru nie je podľa spoločnosti v súlade s vydaným povolením, ktorému predchádzal niekoľkoročný schvaľovací proces a EIA.
Na novoobjavené pliesko v Nízkych Tatrách, ktoré sa nachádza priamo v trase novej zjazdovky Luková - Otupné, nedávno upozornili ochranári. „Nález potvrdila aj Správa NAPANT-u, ktorá oficiálne upozornila spoločnosť TMR na výskyt vzácnej mokrade a chránených živočíchov. Okrem toho žiada okamžité prerušenie prác v širšom okolí plieska a na zmenu trasovania zjazdovky,“ vysvetlili z iniciatívy.
Spoločnosť TMR pre TASR uviedla, že po celý čas realizácie stavby zjazdovej trate v Jasnej postupuje v zmysle vydaných povolení. „Rovnako tak v prípade objavenej vodnej plochy bude TMR rešpektovať stanoviská štátnych orgánov so zákonným oprávnením vstupovať do procesu výstavby. Do doby ich vyjadrenia sme v širšom okolí vodnej plochy prerušili všetky zásadné práce,“ ozrejmil manažér komunikácie a PR spoločnosti TMR Marian Galajda.
Podľa stanoviska Správy NAPANT-u má ísť o prirodzené pliesko ľadovcového pôvodu s trvalou prítomnosťou vody. Odborníci z národného parku zároveň potvrdili výskyt viacerých chránených druhov živočíchov národného významu ako napríklad mlok horský, skokan hnedý, ropucha bradavičnatá. Správa NAPANT-u v dokumente upozorňuje aj na mimoriadnu nestabilitu ľadovcovej morény. Podľa odborníkov môže pokračovanie ťažkých stavebných prác poškodiť vodný režim lokality a ohroziť samotné pliesko aj vzácne biotopy v jeho okolí.
„Tak, ako sme už verejne deklarovali, vodnú plochu zachováme, nebudeme do nej zasahovať a pod dohľadom envirodozoru sme pripravení trať v danom mieste adekvátne upraviť,“ zdôraznil Galajda. Predbežný víkendový návrh Správy NAPANT-u o presmerovaní trasy do iného priestoru podľa TMR nie je v súlade s vydaným povolením, ktorému predchádzal niekoľkoročný schvaľovací proces a EIA. „V prípade, že NAPANT navrhne úpravu trasy v súlade s vydaným povolením, sme pripravení o tom komunikovať - hľadať spoločné riešenie ako zjazdovku upraviť,“ dodal.
Ochranári objavili nové pliesko v Demänovskej doline v nadmorskej výške 1316 metrov nad morom. „Pliesko sa nachádza v ľadovcovej moréne, ktorá je pozostatkom z doby ľadovej. Doteraz bolo v tomto rozľahlom pohorí zaznamenaných 13 plies alebo pliesok, nové pliesko by tak bolo štrnástym známym v poradí. Kým vo Vysokých a Západných Tatrách sú nálezy dosiaľ nezdokumentovaných pliesok v lesnom teréne, prípadne v pásme kosodreviny dodnes relatívne bežné, v Nízkych Tatrách ide o vzácnosť,“ doplnili z My sme les.
