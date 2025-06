Správa NP Muránska planina pripravuje rekonštrukciu svojej budovy

Muráň 10. júna (TASR) - Správa Národného parku (NP) Muránska planina pripravuje rekonštrukciu svojej administratívnej budovy v obci Muráň. Projekt plánuje financovať z prostriedkov Environmentálneho fondu, náklady odhaduje na takmer 800.000 eur. Pre TASR to uviedla Správa NP Muránska planina.



Administratívna budova Správy NP Muránska planina sa nachádza v Muráni pri ceste II/531 v smere na Muránsku Hutu. Objekt je využívaný výhradne pre potreby zamestnancov národného parku, jeho rekonštrukcia má prispieť k vytvoreniu kvalitného pracovného zázemia.



„Cieľom plánovanej prístavby a úprav je modernizácia objektu vrátane debarierizácie, zlepšenia energetickej efektívnosti, rekonštrukcie vykurovacieho systému s využitím tepelného čerpadla, ako aj vybudovanie garáže a dvoch ubytovacích lôžok pre zamestnancov v prípade potreby operatívneho výkonu služby,“ priblížila Správa NP Muránska planina.



Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu objektu predstavujú takmer 800.000 eur, projekt má byť financovaný z Environmentálneho fondu. Správa NP Muránska planina v súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavebných prác, záujemcovia o zákazku sa môžu do tendra prihlásiť do 18. júna. S prácami by chcel národný park začať v druhej polovici roka, trvať by mali 10 mesiacov.