Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

Správa NP Slovenský raj upozorňuje na obmedzenie v Prielome Hornádu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Turistické trasy Hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina a Košariská - Kláštorisko budú podľa Správy NP uzavreté pre návštevníkov aj v utorok 10. marca.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. marca (TASR) - Dva turistické chodníky v Prielome Hornádu v Slovenskom raji v pondelok uzatvorili. Upozorňuje na to Správa Národného parku (NP) Slovenský raj s tým, že dočasné obmedzenie súvisí so spiľovaním rizikových stromov.

Turistické trasy Hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina a Košariská - Kláštorisko budú podľa Správy NP uzavreté pre návštevníkov aj v utorok 10. marca. „Spiľovanie s cieľom zaistenia bezpečnosti turistov realizuje Urbariát Hrabušice,“ dodali ochranári.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch