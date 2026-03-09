< sekcia Regióny
Správa NP Slovenský raj upozorňuje na obmedzenie v Prielome Hornádu
Turistické trasy Hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina a Košariská - Kláštorisko budú podľa Správy NP uzavreté pre návštevníkov aj v utorok 10. marca.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. marca (TASR) - Dva turistické chodníky v Prielome Hornádu v Slovenskom raji v pondelok uzatvorili. Upozorňuje na to Správa Národného parku (NP) Slovenský raj s tým, že dočasné obmedzenie súvisí so spiľovaním rizikových stromov.
Turistické trasy Hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina a Košariská - Kláštorisko budú podľa Správy NP uzavreté pre návštevníkov aj v utorok 10. marca. „Spiľovanie s cieľom zaistenia bezpečnosti turistov realizuje Urbariát Hrabušice,“ dodali ochranári.
