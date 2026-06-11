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Správa NP Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín
Rokliny Slovenského raja sú od štvrtka po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 11. júna (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru všetkých roklín v Slovenskom raji. Zároveň na sociálnej sieti informuje o otvorení splavu Prielomu Hornádu.
Ako uvádza, rokliny Slovenského raja sú od štvrtka po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. „Situáciu budeme priebežne monitorovať a oznámenie aktualizovať,“ informuje Správa NP.
Turistický chodník v kaňone Prielom Hornádu ostáva podľa Správy NP otvorený. Zároveň vďaka dostatočnému stavu hladiny vody v rieke Hornád je aktuálne možné splavovanie Prielomu Hornádu. Viac informácií o možnosti splavovania je zverejnených na webstránke Správy NP.
Ako uvádza, rokliny Slovenského raja sú od štvrtka po nočnej búrke a výdatnom daždi z dôvodu vysokého stavu vody a zaplavenia chodníkov až do odvolania uzatvorené. „Situáciu budeme priebežne monitorovať a oznámenie aktualizovať,“ informuje Správa NP.
Turistický chodník v kaňone Prielom Hornádu ostáva podľa Správy NP otvorený. Zároveň vďaka dostatočnému stavu hladiny vody v rieke Hornád je aktuálne možné splavovanie Prielomu Hornádu. Viac informácií o možnosti splavovania je zverejnených na webstránke Správy NP.