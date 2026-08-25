< sekcia Regióny
POZOR: V týchto nádržiach je zákaz kúpania sa
Na rekreáciu pri vode a kúpanie môžu návštevníci podľa správy využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Ostatné vodné plochy by mali zostať zachované pre prírodu a na pozorovanie.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 25. augusta (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje návštevníkov na zákaz kúpania sa vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hansjakubová, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených zónach národného parku. V uplynulých dňoch a týždňoch jej boli hlásené viaceré porušenia návštevného poriadku súvisiace s kúpaním sa vo vodných nádržiach v prísne chránených zónach národného parku. Správa NP o tom informuje na sociálnej sieti.
„Dôrazne upozorňujeme návštevníkov, že vodné plochy Blajzloch, Klauzy a Hansjakubová nie sú určené na kúpanie. Ich krehké vodné ekosystémy sú nečistotami a kozmetikou z ľudského tela vážne poškodzované. Problém naberá na závažnosti najmä, keď pokusy kúpajúcich sa jednotlivcov, ktorí svoj zážitok zaznamenajú a zverejnia na sociálnych sieťach, zopakujú desiatky ďalších,“ uvádza Správa NP Slovenský raj.
Na rekreáciu pri vode a kúpanie môžu návštevníci podľa správy využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Ostatné vodné plochy by mali zostať zachované pre prírodu a na pozorovanie.
Správa národného parku zároveň pripomenula, že jej pracovníci sú v prípade nerešpektovania usmernení a návštevného poriadku oprávnení uložiť porušovateľom finančné pokuty.
„Dôrazne upozorňujeme návštevníkov, že vodné plochy Blajzloch, Klauzy a Hansjakubová nie sú určené na kúpanie. Ich krehké vodné ekosystémy sú nečistotami a kozmetikou z ľudského tela vážne poškodzované. Problém naberá na závažnosti najmä, keď pokusy kúpajúcich sa jednotlivcov, ktorí svoj zážitok zaznamenajú a zverejnia na sociálnych sieťach, zopakujú desiatky ďalších,“ uvádza Správa NP Slovenský raj.
Na rekreáciu pri vode a kúpanie môžu návštevníci podľa správy využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Ostatné vodné plochy by mali zostať zachované pre prírodu a na pozorovanie.
Správa národného parku zároveň pripomenula, že jej pracovníci sú v prípade nerešpektovania usmernení a návštevného poriadku oprávnení uložiť porušovateľom finančné pokuty.