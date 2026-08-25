Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
< sekcia Regióny

POZOR: V týchto nádržiach je zákaz kúpania sa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak

Na rekreáciu pri vode a kúpanie môžu návštevníci podľa správy využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Ostatné vodné plochy by mali zostať zachované pre prírodu a na pozorovanie.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 25. augusta (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje návštevníkov na zákaz kúpania sa vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hansjakubová, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených zónach národného parku. V uplynulých dňoch a týždňoch jej boli hlásené viaceré porušenia návštevného poriadku súvisiace s kúpaním sa vo vodných nádržiach v prísne chránených zónach národného parku. Správa NP o tom informuje na sociálnej sieti.

„Dôrazne upozorňujeme návštevníkov, že vodné plochy Blajzloch, Klauzy a Hansjakubová nie sú určené na kúpanie. Ich krehké vodné ekosystémy sú nečistotami a kozmetikou z ľudského tela vážne poškodzované. Problém naberá na závažnosti najmä, keď pokusy kúpajúcich sa jednotlivcov, ktorí svoj zážitok zaznamenajú a zverejnia na sociálnych sieťach, zopakujú desiatky ďalších,“ uvádza Správa NP Slovenský raj.

Na rekreáciu pri vode a kúpanie môžu návštevníci podľa správy využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Ostatné vodné plochy by mali zostať zachované pre prírodu a na pozorovanie.

Správa národného parku zároveň pripomenula, že jej pracovníci sú v prípade nerešpektovania usmernení a návštevného poriadku oprávnení uložiť porušovateľom finančné pokuty.
.

Neprehliadnite

Premiér: Vláda pripravuje zrušenie transakčnej dane od budúceho roka

Loptu, ktorou dal Maradona gól Božou rukou, vydražili za 3,35 mil. USD

KLONGA: Aj úraz, ktorý sa javí ako banálny, môže neskôr spôsobiť smrť

OTESTUJTE SA: Ako dobre ovládate vybrané slová?