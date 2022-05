Správa TANAP-u podáva podnet v súvislosti so „zlatými padákmi“

Tatranská Lomnica 18. mája (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) podáva podnet orgánom dozoru, ako je polícia, prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a ďalšie, vo veci štedrých odmien súvisiacich so zlúčením pôvodných organizácií ochrany prírody a lesného hospodárstva. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Oproti odstupnému v rámci Zákonníka práce zabezpečuje 'zlatý padák' niekdajším zamestnancom Štátnych lesov TANAP-u i neštandardnú odmenu za zásluhovosť, ktorá môže dosiahnuť až šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Spolu so zákonným odstupným si tak jedna osoba môže prilepšiť aj o 13 mesačných platov," uvádza Správa TANAP-u.



Ako tvrdia, peniaze, ktoré Správa TANAP-u musí vyplatiť, by vystačili napríklad na základnú ročnú údržbu všetkých chodníkov v Tatranskom národnom parku. 'Zlaté padáky' tak turista môže pocítiť v teréne aj na vlastnej koži.



"Právneho predchodcu súčasnej Správy TANAP-u – Štátne lesy (ŠL) TANAP-u nepresvedčili deklaratívne vyjadrenia rezortu životného prostredia, že zamestnanci o svoju prácu neprídu. Preto mala byť koncipovaná aj kolektívna zmluva, ktorá je však svojím obsahom výhodná len pre úzku skupinu pôvodných zamestnancov. Kolektívna zmluva bola navyše uzavretá v období, keď už bolo zrejmé, že dôjde k zlúčeniu organizácií," tvrdí Správa TANAP-u.



ŠL TANAP-u ako príspevková organizácia rezortu pôdohospodárstva 31. marca 2022 oficiálne skončili. Ich agendu od 1. apríla prebrala novovzniknutá Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici, čím sa najstarší národný park na Slovensku po takmer troch desaťročiach opäť vrátil k integrovanému modelu správy tohto územia.