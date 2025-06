Správa TANAP predloží návrh zonácie najstaršieho národného parku

Vysoké Tatry 13. júna (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) nanovo predloží na Okresný úrad (OÚ) v Prešove a Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR návrh zonácie najstaršieho národného parku na Slovensku. Tá bude obsahovať nielen program starostlivosti, ale aj ďalšie opatrenia vyplývajúce z nového míľnika plánu obnovy a programu záchrany hlucháňa hôrneho z februára tohto roku. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová. Krajská prokuratúra (KP) v Prešove podala voči opatreniam Odboru starostlivosti o životné prostredie (OSŽP) OÚ súvisiace so zonáciou TANAP-u protest a odporučila ich ako nezákonné zrušiť.



„Dôležitá dokumentácia prejde komplexným procesom pripomienkovania s cieľom vyjsť maximálne v ústrety vlastníkom pozemkov a ďalším dotknutým kľúčovým subjektom, ktorí získajú kompletné a úplné informácie na úseku ochrany prírody a krajiny,“ uviedla hovorkyňa. Podľa štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu je cieľom spraviť z TANAP-u životaschopný národný park, ktorý bude postavený na udržateľnom financovaní, a kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov.



„Základnými cieľmi zonácie je ochrana prírodných procesov, pralesov, hlucháňa a najcennejších lokalít. Taktiež zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov národného a európskeho významu, zmysluplný rozvoj, podpora udržateľného turizmu, a rovnako aj zohľadnenie potrieb ľudí, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú na území Tatranského národného parku,“ pripomenula Obžutová s tým, že návrh pripravili odborníci Správy TANAP-u. V súlade s novým míľnikom plánu obnovy majú viac ako polovicu výmery národného parku tvoriť územia s najprísnejším, piatym stupňom ochrany.



Iniciatíva My sme les považuje novú zonáciu TANAP-u pre chýbajúci program starostlivosti za nezákonnú a aj preto ešte v závere mája podala podnet na prešetrenie na KP. Z rovnakého dôvodu sa na prokuratúru obrátila aj mimoparlamentná strana Demokrati. Program starostlivosti Správa TANAP-u doručila OÚ 6. júna. Vedúci OSŽP Miroslav Benko upozornil, že úrad nie je kompetentný na prerokovanie tohto návrhu a zároveň nebol poverený rezortom životného prostredia, aby tak konal. Vysvetlil, že program starostlivosti nerozhoduje o cieľoch ochrany, tie sú stanovené už v projekte ochrany a program ich len detailne rozpracúva, ale nemení. „Obe dokumentácie ochrany prírody a krajiny sú v štádiu návrhu a nie sú konečné. Chýbajúce veci môžu byť zapracované v priebehu legislatívneho, respektíve nelegislatívneho procesu pred ich vyhlásením, resp. schvaľovaním vládou SR,“ vysvetlil Benko.



Aktivisti však ako problematický označili celý návrh novej zonácie TANAP-u, ktorý podľa nich zásadne znižuje úroveň ochrany nášho najstaršieho národného parku.