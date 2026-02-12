< sekcia Regióny
Správa TANAP ťaží drevo v najvyššom stupni ochrany, tvrdia aktivisti
Aktivisti tvrdia, že Správa TANAP-u vyrúbala minimálne 35 starých smrekov s vekom približne 165 rokov v Národnej prírodnej rezervácii Javorová dolina.
Autor TASR
Vysoké Tatry 12. februára (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) podľa Iniciatívy My sme les ťaží drevo v piatom, teda najprísnejšom stupni ochrany prírody. Správa TANAP-u v reakcii uviedla, že okolnosti prípadu aktuálne preverujú. Iniciatíva sa už v tomto smere obrátila na orgány ochrany prírody a krajiny.
Aktivisti tvrdia, že Správa TANAP-u vyrúbala minimálne 35 starých smrekov s vekom približne 165 rokov v Národnej prírodnej rezervácii Javorová dolina. Stalo sa tak na štátnych pozemkoch v chránenom biotope európskeho významu a v biotope hlucháňa hôrneho. Upozornili, že výrub je v rozpore so schváleným programom jeho záchrany. „Otázkou je, či ide o zlyhanie jedného zamestnanca alebo celého vedenia Správy TANAP-u, a kde skončili vyrúbané smreky z budúcej zóny A v jednej z ikonických dolín národného parku. To sú otázky, na ktoré čakáme odpovede aj od Ministerstva životného prostredia SR,” hovorí Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
V oficiálnych dokumentoch pritom Správa TANAP-u podľa iniciatívy hovorí, že až polovica horských smrečín je v zlom stave, ktorý spôsobila ťažba dreva a zlý manažment lesov. Aktivisti pripomínajú, že každý strom, ktorý zostáva na mieste a prirodzene sa rozkladá, zlepšuje pôdu, štruktúru biotopu a biodiverzitu. „V skutočnosti však odtiaľ drevo odvážajú a speňažujú,” tvrdí Olekšák. Podotkol, že ťažba dreva v biotope hlucháňa hôrneho je aj porušením rozsudku Súdneho dvora EÚ. Slovensku hrozia miliónové sankcie od Európskej komisie za to, že dlhodobo zlyháva v ochrane tohto vzácneho jedinca.
„Ochrana najhodnotnejších lokalít a biotopov na území najstaršieho národného parku má absolútnu prioritu. Vedenie Správy TANAP-u momentálne dôkladne preveruje všetky okolnosti tohto prípadu. Po ukončení preverovania a vyhodnotení informácií poskytneme verejnosti aj médiám naše stanovisko,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová.
Aktivisti tvrdia, že Správa TANAP-u vyrúbala minimálne 35 starých smrekov s vekom približne 165 rokov v Národnej prírodnej rezervácii Javorová dolina. Stalo sa tak na štátnych pozemkoch v chránenom biotope európskeho významu a v biotope hlucháňa hôrneho. Upozornili, že výrub je v rozpore so schváleným programom jeho záchrany. „Otázkou je, či ide o zlyhanie jedného zamestnanca alebo celého vedenia Správy TANAP-u, a kde skončili vyrúbané smreky z budúcej zóny A v jednej z ikonických dolín národného parku. To sú otázky, na ktoré čakáme odpovede aj od Ministerstva životného prostredia SR,” hovorí Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
V oficiálnych dokumentoch pritom Správa TANAP-u podľa iniciatívy hovorí, že až polovica horských smrečín je v zlom stave, ktorý spôsobila ťažba dreva a zlý manažment lesov. Aktivisti pripomínajú, že každý strom, ktorý zostáva na mieste a prirodzene sa rozkladá, zlepšuje pôdu, štruktúru biotopu a biodiverzitu. „V skutočnosti však odtiaľ drevo odvážajú a speňažujú,” tvrdí Olekšák. Podotkol, že ťažba dreva v biotope hlucháňa hôrneho je aj porušením rozsudku Súdneho dvora EÚ. Slovensku hrozia miliónové sankcie od Európskej komisie za to, že dlhodobo zlyháva v ochrane tohto vzácneho jedinca.
„Ochrana najhodnotnejších lokalít a biotopov na území najstaršieho národného parku má absolútnu prioritu. Vedenie Správy TANAP-u momentálne dôkladne preveruje všetky okolnosti tohto prípadu. Po ukončení preverovania a vyhodnotení informácií poskytneme verejnosti aj médiám naše stanovisko,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová.