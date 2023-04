Správa TANAP-u chystá obnovu troch terénnych staníc

Vysoké Tatry 28. apríla (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) chystá obnovu troch terénnych staníc. Prostriedky na ich rekonštrukciu plánuje získať z európskych fondov. Po komplexnej oprave by objekty mali slúžiť predovšetkým na účely prírodného turizmu, edukácie, výskumu a rekreácie, ale aj výkon strážnej služby. Informoval o tom námestník riaditeľa Správy TANAP-u Peter Spitzkopf ml.



V prvej etape chcú dať novú podobu terénnym staniciam Burdel, Zadná Tichá a Zverienec, potrebná je však projektová dokumentácia. Na ňu sa správca územia usiluje získať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu, žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 53.000 eur podal v uplynulých dňoch.



"Naším zámerom je dosiahnuť čo najlepšie riešenie vzťahu funkčnosti a efektívnosti terénnych staníc aj s pridanou estetickou hodnotou, teda zachovaním ich architektonického vzhľadu. Samozrejmé by malo byť taktiež zabezpečenie energetickej sebestačnosti jednotlivých objektov pomocou alternatívnych zdrojov energie," objasnil Spitzkopf ml. Na samotnú obnovu terénnych staníc nachádzajúcich sa v Zadných Meďodoloch a v oblasti Podbanského by chcel ich správca získať financie z európskych zdrojov v novom programovom období.



Terénne stanice by po rekonštrukcii mali slúžiť aj mäkkým formám cestovného ruchu. Vďaka nim bude mať verejnosť možnosť zoznámiť sa bližšie so vzácnym prírodným prostredím najstaršieho slovenského národného parku. Zlepšenie podmienok podľa Spitzkopfa ml. ocenia aj odborníci, ktorí v TANAP-e plnia množstvo rôznych výskumných úloh. Využívať ich budú taktiež členovia stráže prírody či ďalší zamestnanci národného parku pri plnení služobných povinností.



Okrem toho sa Správa TANAP-u aktuálne uchádza aj o európske financie na projekt zlepšovania stavu druhov a biotopov európskeho významu v jej kompetenčnom území za vyše 7,9 milióna eur. Ten okrem leso-pestovateľskej činnosti ráta aj s nákupom terénnych áut, strojov a zariadení pre manažment lúk, investíciami do turistickej infraštruktúry, škôlkarskej činnosti, výskumných aktivít, protipožiarnych opatrení. Jeho súčasťou je tiež rekonštrukcia rašeliniskových lesov a takisto aj zabezpečenie komplexnej starostlivosti o lúčne spoločenstvá.



V spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR a ďalšími partnermi Správa TANAP-u zároveň realizuje projekt s názvom Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí. V rámci neho sa má rozšíriť sieť kontajnerových stojísk odolných voči atakom našej najväčšej šelmy. Spolupodieľa sa tiež na realizácii programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku či záchrane hlucháňa hôrneho.