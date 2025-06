Správa TANAP-u doručila Okresnému úradu návrh programu starostlivosti

Poprad 11. júna (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) doručila Okresnému úradu (OÚ) Prešov návrh programu starostlivosti, ktorý má byť podľa zákona súčasťou zonácie TANAP-u. Pre TASR to v reakcii na rozhodnutie Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove, ktorá podala protest proti opatreniam OÚ, potvrdila hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová. Návrh programu starostlivosti TANAP-u a jeho ochranného pásma SKUEV0307 Tatry bol podľa vedúceho Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ v Prešove Miroslava Benka doručený 6. júna. Podnet na KP podala iniciatíva My sme les a takisto mimoparlamentná strana Demokrati práve pre chýbajúci dokument programu starostlivosti.



„Správa TANAP-u k dnešnému dňu nebola oficiálne oboznámená s krokmi KP. V prípade, že to bude potrebné v súvislosti s predloženým zámerom zonácie a bude Správa TANAP-u vyzvaná na konkrétne úkony, bude postupovať v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,“ uviedla Obžutová.



Benko upozornil, od začiatku komunikujú so Správou TANAP-u vo veci projektu ochrany územia TANAP-u a jeho ochranného pásma SKUEV0307 Tatry. Správu TANAP-u a Ministerstvo životného prostredia SR ako spracovateľa a obstarávateľa dokumentácie úrad vyzval, aby predložili návrh programu starostlivosti. Doručili ho ešte minulý týždeň, OÚ však podľa Benka nie je kompetentný na prerokovanie tohto návrhu a zároveň nebol poverený rezortom životného prostredia, aby tak konal.



Hovorca KP Michal Sovič uviedol, že prokurátor KP navrhol predmetné opatrenia OÚ ako nezákonné zrušiť. „Zo strany prokurátora KP boli proti opatreniam OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, týkajúcim sa navrhovanej zonácie TANAP-u, podané protesty prokurátora, keďže týmito opatreniami boli porušené ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň prokurátor navrhol predmetné opatrenia ako nezákonné zrušiť,“ uviedol Sovič. OÚ podľa neho vydal dve nezákonné opatrenia týkajúce sa zonácie TANAP-u, nekonkretizoval však, aké.



Aktivisti veria, že OÚ vyhovie protestu prokurátora a vráti celú dokumentáciu na prepracovanie. „Chýbajúca dokumentácia znamená, že zonáciou dotknuté fyzické, ako aj právnické osoby nemajú na pripomienkovanie kompletné a úplné informácie, ktoré vyžaduje legislatíva na úseku ochrany prírody a krajiny. Nemôžu tak plne uplatniť svoje právo pripomienkovať kompletný návrh. Pre vlastníkov zároveň vzniká právna neistota, ako budú návrh zonácie a príslušné dokumenty nastavovať správu ich pozemkov,“ uviedla iniciatíva, ktorá označila ako problematický celý návrh novej zonácie TANAP-u. Ten podľa nej zásadne znižuje úroveň ochrany nášho najstaršieho národného parku.



Benko podotkol, že program starostlivosti nerozhoduje o cieľoch ochrany, tie sú stanovené už v projekte ochrany a program ich len detailne rozpracúva, ale nemení. „Obe dokumentácie ochrany prírody a krajiny sú v štádiu návrhu a nie sú konečné. Chýbajúce veci môžu byť zapracované v priebehu legislatívneho, respektíve nelegislatívneho procesu pred ich vyhlásením, resp. schvaľovaním vládou SR,“ vysvetlil Benko. Dodal, že s protestom prokuratúry nebol úrad oboznámený, a ubezpečil, že po oboznámení sa s upozornením budú postupovať v zmysle zákona.