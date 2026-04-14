Správa TANAP-u plánuje vysadiť takmer 75.000 stromčekov
V týchto dňoch začína Správa TANAP-u na južnej strane Tatier na ochrannom obvode Smokovce a Tatranské Matliare.
Autor TASR
Vysoké Tatry 14. apríla (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) začala s jarnou výsadbou drevín. Prvé malé sadeničky smreka a borovice previezli z lesnej škôlky a čoskoro z nich vyrastú silné stromy, ktoré budú tvoriť naše budúce lesy. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová pre TASR potvrdila, že v tomto roku je v pláne vysadiť takmer 75.000 stromčekov.
„Z listnatých drevín bude prevládať buk (22.300 sadeníc) a javor horský (3230 sadeníc). Z ihličnatých bude najviac jedlí (17.100 sadeníc) a borovíc (11.600 sadeníc). Samozrejme, sadíme aj ďalšie dreviny, ako sú brest, lipa, smrekovec aj smrek,“ konkretizovala Hlaváčová. Zalesňovať sa pritom bude od Javoriny až po Roháče.
V týchto dňoch začína Správa TANAP-u na južnej strane Tatier na ochrannom obvode Smokovce a Tatranské Matliare. Okrem vlastných porastov pritom obnovuje tiež porasty, ktoré má v osobitnom obhospodarovaní. Pri sadení obaľovaných sadeníc bude ochranárom pomáhať aj nástroj takzvaný „pottiputki“ - špeciálna trubica so špicatým zobákom, ktorá sa ovláda pedálom pri zemi a páčkou pri ruke.
„Z listnatých drevín bude prevládať buk (22.300 sadeníc) a javor horský (3230 sadeníc). Z ihličnatých bude najviac jedlí (17.100 sadeníc) a borovíc (11.600 sadeníc). Samozrejme, sadíme aj ďalšie dreviny, ako sú brest, lipa, smrekovec aj smrek,“ konkretizovala Hlaváčová. Zalesňovať sa pritom bude od Javoriny až po Roháče.
V týchto dňoch začína Správa TANAP-u na južnej strane Tatier na ochrannom obvode Smokovce a Tatranské Matliare. Okrem vlastných porastov pritom obnovuje tiež porasty, ktoré má v osobitnom obhospodarovaní. Pri sadení obaľovaných sadeníc bude ochranárom pomáhať aj nástroj takzvaný „pottiputki“ - špeciálna trubica so špicatým zobákom, ktorá sa ovláda pedálom pri zemi a páčkou pri ruke.