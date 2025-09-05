Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
PO ZRÁŽKE MEDVEĎ UŠIEL: Správa TANAP-u odporúča, kam nechodiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Hudec

Podľa stôp ide o dospelého jedinca, uvádza Správa TANAP-u.

Autor TASR
Vysoké Tatry 5. septembra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) návštevníkom i obyvateľom Tatier odporúča v najbližších dňoch zvážiť pohyb v širšom okolí Tatranskej Lesnej. Ako informuje na sociálnej sieti, v piatok ráno tam došlo ku kolízii osobného auta s medveďom.

„Po zrážke zviera ušlo do lesa. Aj napriek nášmu úsiliu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť. Môže byť zranené, preto sa nedá vylúčiť, že bude agresívnejšie. Podľa stôp ide o dospelého jedinca,“ uvádza Správa TANAP-u.

Keďže medveď si to namieril pod Cestu slobody, Správa TANAP-u predpokladá, že sa môže pohybovať aj v oblasti Smokovcov a Novej Lesnej. Upozorňuje preto ľudí, aby zvýšili ostražitosť a lesným porastom v ich blízkosti sa radšej vyhli.
