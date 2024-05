Správa TANAP-u upozorňuje návštevníkov, aby nekŕmili divé zvieratá

Vysoké Tatry 17. mája (TASR) - Ochranári upozorňujú návštevníkov Tatranského národného parku (TANAP) aj miestnych obyvateľov, aby nekŕmili divé zvieratá. Správa TANAP-u na webovej stránke informovala, že každý rok sa v jarnom období opakuje v intraviláne tatranských osád tá istá situácia.



"Zvieratá privádzajú na svet mláďatá a najmä jelenia zver ich vodí až k obytným domom. Zver sem prichádza predovšetkým z dôvodu, že sa v týchto miestach cíti bezpečne, vie, že ju tu neohrozujú predátori, a nachádza tu dostatok chutnej potravy na trávnikoch, ktoré sú pravidelne udržiavané," uviedla Správa TANAP-u.



V tejto súvislosti upozorňuje, že zvieratá nie sú hladné, majú dostatok potravy a ľudská strava im neprospieva, keďže ju nevedia stráviť a môže im spôsobiť ťažkosti. Vyzývajú ľudí, aby sa nepribližovali k mláďatám a ani sa ich nedotýkali. "Samica má svoje mláďa len odložené. Má ho na dohľad, cíti jeho pach a presne vie, kde sa nachádza. Jelenica sa musí popásať, aby mala dostatok mlieka na pravidelné dojčenie, po mláďa sa vráti. Ak zviera vyplašíme, vystavujeme ho stresu a medzi kŕmením môže vzniknúť časová medzera, ktorá môže uškodiť matke aj mláďaťu," vysvetľujú ochranári.



Dodávajú, že samice prirodzene chránia svoje mláďa. Napriek tomu, že sa pohybujú v intraviláne, je to divo žijúca zver, správa sa ako vo svojom prirodzenom prostredí vo voľnej prírode. Akýkoľvek ľudský zásah do správania zvierat im spôsobuje stres a môže vyústiť aj do smrti zvieraťa. V neposlednom rade návštevníci podľa Správy TANAP-u ohrozujú aj sami seba, ak sa priblížia k divokým zvieratám, ktorých reakcie nemožno predvídať.